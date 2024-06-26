Троє друзів врятували дикого єнота, який вдавився сиром: курйозна історія та відео

Троє друзів із Мічигану, США, які розпалювали багаття на задньому дворі, врятували єнота, що вдавився шматком сиру.

Про це повідомляє UPI.

Білл Боскі, Тайлер Вейлен і Джон Пташенскі розповіли, що вони сиділи біля багаття на задньому дворі будинку Боскі в Бертоні, коли подружилися з місцевим єнотом.

"Спочатку, коли він з'явився, він поводився полохливо", - розповів Білл. "Він вигнув спину так, ніби був готовий до нападу. Ми тримали дистанцію. Через деякий час він почувався комфортно з нами. Він просто блукав подвір'ям".

Трійця розповіла, що єнот їв щось схоже на шматок сиру, коли почав задихатися.

"Він рився в нашому смітті. Мало такий вигляд, ніби у нього там був шматок сиру, і коли він його їв, то почав задихатися. Він зробив дивну річ. Він піднявся на задні лапи", - сказав Вейлен. "Наступне, що я пам'ятаю, Біллі стоїть там і плескає його по спині".

Пташенскі зняв на відео, як Боскі ляснув єнота по спині, намагаючись вибити сир. Вейлен дав Боскі вказівку бити по нижньому місцю на спині тварини, і незабаром сир був витіснений.

"Я дуже хвилювався за маленького хлопчика", - сказав Вейлен. "Він був у поганому стані, і все могло бути дійсно жахливо, але все минулося. Я був дуже приголомшений".

Нагадаємо, диво-"самець" удава народив 14 малюків у рідкісному випадку "незайманих пологів". Змія не контактувала з іншими плазунами щонайменше дев'ять років.

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