Троє людей світу, які мають "реальні суперсили": їх не можуть пояснити навіть науковці (фото)

Чоловіки, про яких йдеться, можуть робити те, про що більшість можуть лише мріяти.
У світі є щонайменше троє людей із "реальними суперсилами". Щоправда, до них може долучитися четверта – продюсер, якого порівняли з Росомахою за "регенеративні здібності" після того, як він помер вісім разів поспіль.
Навіть вчені не можуть пояснити здібності Деніела Сміта, Нгока Тая і Стівена Вілтшира, пише LADbible.
Кожен із них став відомим на всю планету.
Деніел Браунінг Сміт
Цього 45-річного американського акробата називають "найгнучкішою людиною в історії", а ще його знають як "Гумового хлопчика".
Його неймовірна гнучкість означає, що на його рахунку сім рекордів Гіннеса, зокрема найшвидший час входження в замкнену гамівну сорочку, і він виконував такі трюки, як проходження всім тілом крізь ненатягнуту тенісну ракетку.
Щодо цього випадку, то вчені знають, чому Деніел зміг зробити те, що він робить, оскільки у нього стан, який називається синдром гіпермобільності Елерса-Данлоса. Він спричиняє розхитаність суглобів і розтяжність шкіри, що допомагає йому здійснювати неймовірні подвиги, хоча це й означає, що йому довелося припинити виступи, оскільки хвороба може спричиняти біль і призводить до того, що кінцівки легко вивихуються.
Нгок Тай
Цей літній в'єтнамський фермер стверджує, що не спить десятиліттями.
Його родина, друзі та сусіди стверджують, що ніколи не бачили, як він спить, а сам чоловік стверджує, що насправді не спав від 1962 року, натомість отримував енергію від "зеленого чаю та рисового вина".
Під час зустрічі з ютубером Дрю Бінксі він сказав, що хотів би спати, але не міг, тож ця "суперсила" насправді не така, як про неї говорять. Попри все, Нгок дуже продуктивний і знаходить гарне застосування своєму 24-годинному робочому дню. Тай запевнив, що почувається добре і в нього ніколи не було галюцинацій.
Стівен Вілтшир
Британець із, можливо, найкращою пам'яттю у світі, здатен поглянути на пейзаж лише один раз, щоб досконало відтворити його у своєму мистецтві.
Неймовірно талановитий художник, 50-річний Стівен здатен відтворювати горизонти та будівлі великих міст усього світу лише з одного погляду. Зокрема, 2013 року він намалював панораму Лондона з вершини найвищої вежі Shard. Для документального фільму про мозок протягом п'яти днів він намалював з пам'яті панораму Нью-Йорка, який він оглядав з гелікоптера протягом години.
Нагадаємо, "хлопчик-калькулятор" шокував здібністю блискавичного обчислювання "неможливих" сум в голові. Він встановив світовий рекорд.
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