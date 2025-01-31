Троє людей світу, які мають "реальні суперсили": їх не можуть пояснити навіть науковці (фото)

Чоловіки, про яких йдеться, можуть робити те, про що більшість можуть лише мріяти.

У світі є щонайменше троє людей із "реальними суперсилами". Щоправда, до них може долучитися четверта – продюсер, якого порівняли з Росомахою за "регенеративні здібності" після того, як він помер вісім разів поспіль.

Навіть вчені не можуть пояснити здібності Деніела Сміта, Нгока Тая і Стівена Вілтшира, пише LADbible.

Кожен із них став відомим на всю планету.

Деніел Браунінг Сміт

Цього 45-річного американського акробата називають "найгнучкішою людиною в історії", а ще його знають як "Гумового хлопчика".

Деніел Браунінг Сміт / Фото: Getty Images

Його неймовірна гнучкість означає, що на його рахунку сім рекордів Гіннеса, зокрема найшвидший час входження в замкнену гамівну сорочку, і він виконував такі трюки, як проходження всім тілом крізь ненатягнуту тенісну ракетку.

Щодо цього випадку, то вчені знають, чому Деніел зміг зробити те, що він робить, оскільки у нього стан, який називається синдром гіпермобільності Елерса-Данлоса. Він спричиняє розхитаність суглобів і розтяжність шкіри, що допомагає йому здійснювати неймовірні подвиги, хоча це й означає, що йому довелося припинити виступи, оскільки хвороба може спричиняти біль і призводить до того, що кінцівки легко вивихуються.

Нгок Тай

Цей літній в'єтнамський фермер стверджує, що не спить десятиліттями.

Тай Нгок / Фото: скриншот з відео

Його родина, друзі та сусіди стверджують, що ніколи не бачили, як він спить, а сам чоловік стверджує, що насправді не спав від 1962 року, натомість отримував енергію від "зеленого чаю та рисового вина".

Під час зустрічі з ютубером Дрю Бінксі він сказав, що хотів би спати, але не міг, тож ця "суперсила" насправді не така, як про неї говорять. Попри все, Нгок дуже продуктивний і знаходить гарне застосування своєму 24-годинному робочому дню. Тай запевнив, що почувається добре і в нього ніколи не було галюцинацій.

Стівен Вілтшир

Британець із, можливо, найкращою пам'яттю у світі, здатен поглянути на пейзаж лише один раз, щоб досконало відтворити його у своєму мистецтві.

Стівен Вілтшир малює панораму Нью-Йорка / Фото: stephenwiltshire.co.uk

Неймовірно талановитий художник, 50-річний Стівен здатен відтворювати горизонти та будівлі великих міст усього світу лише з одного погляду. Зокрема, 2013 року він намалював панораму Лондона з вершини найвищої вежі Shard. Для документального фільму про мозок протягом п'яти днів він намалював з пам'яті панораму Нью-Йорка, який він оглядав з гелікоптера протягом години.

Нагадаємо, "хлопчик-калькулятор" шокував здібністю блискавичного обчислювання "неможливих" сум в голові. Він встановив світовий рекорд.

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