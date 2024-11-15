Троє сестер успадкували рідкісну монету від померлого брата і не можуть повірити в її цінність

У США троє сестер, які успадкували монету від свого покійного брата, можуть зірвати куш, дізнавшись про її справжню вартість через 40 років після того, як вона опинилася в банківському сховищі.

Про це пише Independent.

Сестри з Огайо є власницями одного десятицентовика (10 американських центів), викарбуваного Монетним двором США у Сан-Франциско 1975 року. Того року монетний двір виготовив майже три мільйони спеціальних нетиражних "пробних" наборів із шести монет, які продавалися по 7 доларів за штуку.

Однак лише через декілька років колекціонери виявили, що на двох монетах з цього набору відсутнє клеймо монетного двору. За словами Яна Рассела, президента GreatCollections, місцеперебування цих популярних монет залишалося таємницею протягом десятиліть, додавши, що за монету сестер на аукціоні можна було б виручити 500 000 доларів.

Монета 1975 року / Фото: GreatCollections

Їхні десять центів, на яких зображений колишній президент США Франклін Д. Рузвельт, є настільки цінними через відсутність літери "S" монетного двору Сан-Франциско. Друга помилкова монета була продана на аукціоні за 456 000 доларів п'ять років тому, перш ніж потрапила до приватного колекціонера.

"Вони були заховані протягом десятиліть, - сказав Рассел в інтерв'ю. "Більшість великих колекціонерів і дилерів ніколи її не бачили".

Він також розповів, що сестри, які побажали залишитися невідомими, розповіли йому, що їхні брат і матір придбали монету 1978 року за 18 200 доларів, що на сьогодні становить близько 90 000 доларів. Сім'я володіла молочною фермою і розглядала ці монети як фінансову підстраховку на випадок, якщо вони коли-небудь зіткнуться з фінансовими труднощами.

Одна з сестер розповіла Расселу, що їхній брат часто говорив про існування монети, але вона ніколи не бачила її до 2023 року, коли він раптово помер. Рассел, тим часом, вже знав про монету від брата за декілька років до того, і відтоді теж був у курсі таємниці.

Нагадаємо, чоловік перекопав задній двір 450-річного будинку та знайшов скарб. Він вважає, що знайдені предмети можуть бути однолітками території будинку.

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