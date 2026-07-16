Труби «Фуксаса», що стали візитівкою Тбілісі, будуть знесені

Труби «Фуксаса». Фото: newsgeorgia.ge

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Усі туристи, що приїздили до столиці Грузії протягом останнього десятиліття, незмінно звертали увагу на футуристичні сріблясті труби у парку Ріке, які стали одним із найбільш впізнаваних, хоч і суперечливих символів сучасного Тбілісі. Ця споруда, що нагадувала інопланетний об’єкт посеред історичного центру, не залишала байдужим нікого, хтось захоплювався сміливістю іархітекторів, а хтось вважав, що ці громіздкі конструкції лише спотворюють краєвиди старого міста. Проте нині історія цього об’єкта добігає кінця.

У Тбілісі ухвалено остаточне рішення про демонтаж футуристичного комплексу, відомого як «труби Фуксаса» (Music Theatre and Exhibition Hall), або «глечиків Ріке» розташованого у парку Ріке. Ця споруда, спроєктована відомим італійським архітектурним бюро Studio Fuksas, протягом понад десяти років залишалася одним із найбільш суперечливих символів сучасної архітектури грузинської столиці.

Історія будівництва та «заморожений» стан

Проєкт, що складався з двох з’єднаних трубчастих об’ємів, вкритих сталлю та склом, був ініційований у 2011 році за часів президентства Міхеїла Саакашвілі. Він мав стати концертним залом та виставковим центром. Хоча будівництво було майже завершене до 2012 року, після зміни влади в Грузії об’єкт так і не був офіційно введений в експлуатацію.

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Протягом наступних років будівля залишалася порожньою. Вона неодноразово змінювала власників, проте жоден із запропонованих проєктів щодо її адаптації чи відкриття не був реалізований. Комплекс поступово занепадав, що викликало хвилю критики з боку представників міської влади, які називали споруду «нефункціональною» та «покинутою».

Рішення про демонтаж

У липні 2026 року Департамент архітектури мерії Тбілісі офіційно видав дозвіл на демонтаж будівлі. Власник об’єкта, компанія Makro Constructions, зобов’язаний завершити роботи з розбирання конструкцій до 25 грудня 2026 року.

Мер Тбілісі Каха Каладзе пояснив, що рішення було зумовлене незадовільним станом споруди та відсутністю її практичного використання. Наразі офіційних проєктів щодо того, що саме з’явиться на звільненій ділянці у центрі міста, не представлено. Раніше серед можливих сценаріїв розвитку території згадувалося будівництво готелю, проте на цей момент жодних конкретних архітектурних концепцій міська влада не затвердила.

Знесення «труб Фуксаса» завершує тривалий період невизначеності навколо цього архітектурного об’єкта, який, незважаючи на свою візуальну впізнаваність, став уособленням недобудованих амбіцій попередньої епохи.

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