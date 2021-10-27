Труни-човни та обличчя із рисами європейців: вчені розповіли про загадкові мумії з Китаю, яким 4 тисячі років

Труни-човни та обличчя із рисами європейців: вчені розповіли про загадкові мумії з Китаю, яким 4 тисячі років

"Таримські мумії", які знайшли у Китаї таки мали азіатське коріння. Це вчені встановили за допомогою ДНК.

Вчені дослідили родовід, так званих "таримських мумій", яких виявили в Китаї. Ці люди з рисами обличчя, які вказують на європейське походження, належали до місцевого населення з давнім азіатським корінням.

Про це повідомляє sciencenews.org

Через спеку в пустелі муміфікувались сотні тіл, похованих у Таримському басейні на заході Китаю. Науковці встановили, що ці люди жили приблизно 4000-1800 років тому. Їх останки археологи розкопують починаючи з 1990-х років.

Поховані близько 4000 років тому належали до культури Сяохе, яка поєднувала скотарство з вирощуванням рослин. Їхні труни у формі човнів не були схожі на інші в цьому регіоні.

Досі дослідники вважали, що муміфіковані люди часів бронзового віку не походять із Азії та сперечалися про те, звідки вони родом. Археогенетик Інцю Цуй з Університету Цзілінь в Чанчуні (Китай) та міжнародна група дослідників проаналізували ДНК 13 мумій з Таримського басейну, що жили приблизно 4100-3700 років тому, та п'яти інших людських мумій з довколишнього Джунгарського басейну, які жили приблизно 5000-4800 років тому.

Науковці встановили, що "таримські люди" мали азіатське походження, що в основному простежується у мисливців-збирачів, які населяли більшу частину північної Євразії понад 9000 років тому. Цей висновок дозволяє припустити, що мумії належали до популяції, яка не мала контактів з чужинцями протягом багатьох тисячоліть. Молочні протеїни, виявлені у зубному камені семи "таримських мумій", вказують на те, що ці люди регулярно вживали молочні продукти.

Не було виявлено жодних ДНК-зв'язків із західно-євразійськими скотарями з Афанасіївської культури, яких деякі дослідники вважали попередниками людей Сяохе. Тоді як у "джунгарських людей" виявилося переважно походження з Афанасіївської культури.

Нагадаємо, вчені вперше відтворили обличчя єгипетських мумій.

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