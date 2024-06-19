"Труп", що плавав у сільському ставку, виявився п'яним чоловіком – курйозне відео

Після п'яти годин його відпочинку місцеві все ж таки зателефонували до поліції.

Мешканці індійського села нещодавно викликали поліцію через те, що в їхньому ставку плавало людське тіло, але виявилося, що це був чоловік, який дрімав і охолоджувався у спекотний літній день.

Про це пише Oddity Central.

Мешканці села Реддіпурам Ковелакунта, що в індійському штаті Андхра-Прадеш, не одразу запанікували, коли помітили нерухоме людське тіло у своєму ставку. Вони намагалися докричатися до чоловіка, коли вперше помітили його, близько 7-ї ранку, але так і не отримали відповіді. Оскільки тіло не ворушилося до 12-ї години, вони нарешті вирішили зателефонувати до поліції.

На місце події виїхав наряд поліції та екстрених служб, які дійсно виявили людське тіло, що плавало у воді. Але те, що мало вигляд трупа, виявилося нетверезим чоловіком, який дрімав у воді після виснажливої 10-денної роботи в місцевому кар'єрі.

Drunk Man Mistaken for Dead, Found Alive in Hanumakonda Pond



Residents of Reddypuram Kovelakunta in Hanumakonda were taken aback today after discovering what they initially believed to be a dead body floating in the local pond.

The man, later identified as a quarry worker from… pic.twitter.com/3koRv6iCai — Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) June 10, 2024

На короткому відео, розміщеному в Інтернеті, видно, як один із правоохоронців заходить у воду і тягне тіло за руку, але чоловік раптом "оживає", здивований такою увагою. Люди навколо нього починають сміятися, а "мрець" намагається збагнути, що відбувається.

"Воскреслий" чоловік розповів поліції, що після 10 днів важкої роботи в сусідньому кар'єрі він трохи перебрав з алкоголем, тому вирішив скупатися у ставку, щоб охолодитися. Але він дуже швидко втомився і задрімав у водоймі. Він поринув у такий глибокий сон, що навіть не чув, як люди кричали до нього з берега.

Нагадаємо, пенсіонерка "ожила" в мішку для трупів, коли тіло привезли до похоронного бюро. Невдовзі вона, на жаль, померла.

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