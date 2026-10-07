Три коробки чеків після розриву: хлопець виставив колишній рахунок за спільні витрати

Розставання / © pixabay.com

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У Малайзії хлопець після розриву стосунків надіслав колишній три коробки з чеками за три роки їхнього спільного життя. Він зберігав документи від покупок, походів у кіно, подорожей та шопінгу, а після розставання попросив дівчину компенсувати половину спільних витрат.

Про цю історію повідомляє Wake Up Singapore.

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Хлопець три роки зберігав чеки: колишня думала, що це спогади

За словами дівчини, її колишній мав звичку зберігати чеки щоразу, коли вони щось купували разом. Йшлося про витрати на їжу, кіно, подорожі та покупки.

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«Він казав, що йому подобається зберігати чеки як маленькі спогади про наш час разом», — розповіла дівчина.

Вона повірила цьому поясненню й протягом трьох років стосунків не бачила в такій звичці нічого незвичайного.

Після розставання дівчина думала, що вони просто підуть кожен своєю дорогою. Однак через кілька днів на порозі її будинку з’явилися три великі коробки.

Усередині були всі чеки, які хлопець збирав протягом трьох років їхніх стосунків. Причому документи були акуратно розкладені за роками та місяцями.

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«Я відкрила коробки й побачила чеки, акуратно розкладені по роках і місяцях. Це виглядало не як спогади, а як фінансовий звіт», — розповіла дівчина.

Невдовзі вона отримала повідомлення від колишнього, яке пояснило, навіщо він так ретельно зберігав чеки. За словами дівчини, хлопець написав, що всі документи підтверджують їхні спільні витрати за три роки.

«Він написав, що це наші спільні витрати за три роки, і попросив мене сплатити мою половину. Я була в шоці», — згадала вона.

Тож те, що дівчина вважала маленькими сувенірами на згадку про спільне життя, виявилося своєрідним архівом витрат. Зрештою колишній вирішив підбити фінансові підсумки їхніх стосунків уже після розриву.

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«Сміятися чи плакати»: як дівчина відреагувала на рахунок від колишнього

Дівчина зізналася, що після отримання трьох коробок не знала, сміятися їй чи плакати. Вона була впевнена, що колишній зберігав чеки як маленькі нагадування про їхнє спільне життя, тому побачене стало для неї справжньою несподіванкою.

Звичайні чеки з ресторанів, кіно, подорожей та магазинів раптом перетворилися на детальний підрахунок витрат за три роки стосунків. До того ж колишній не просто зберігав їх, а ретельно сортував за роками та місяцями, ніби заздалегідь готувався до остаточного розрахунку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію дівчини, яка боролася з раком і вирішила влаштувати весілля без нареченого. Вона не хотіла помирати, так і не побувавши нареченою, тому організувала власну весільну церемонію сама.

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