Три корисні кнопки в машині, які більшість водіїв забуває використовувати

Кнопки в машині та їхні функції / © pexels.com

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Особливу увагу варто звернути на кнопку керування протибуксувальною системою. За певних умов вона може допомогти автомобілю вибратися зі снігу, піску чи бруду. Водночас користуватися нею потрібно правильно: універсального алгоритму для всіх машин немає, а призначення кнопок залежить від моделі та комплектації.

Кнопка протибуксувальної системи: допомога, коли колеса застрягли

На панелі приладів або центральній консолі можна знайти кнопку із зображенням автомобіля, що залишає хвилясті сліди, іноді — з написом OFF. Зазвичай вона відповідає за керування системою контролю тяги, яку позначають TCS або TRC. У деяких автомобілях цією кнопкою також керують окремими функціями системи стабілізації.

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Протибуксувальна система стежить за обертанням коліс і, коли виявляє пробуксовування, може зменшувати потужність двигуна або пригальмовувати окремі колеса. Це допомагає зберігати зчеплення з дорогою під час звичайного руху.

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Однак на пухкому снігу, піску чи глибокому бруді надмірне обмеження пробуксовування іноді заважає вибратися з пастки. У такій ситуації на деяких автомобілях тимчасове вимкнення контролю тяги або ввімкнення спеціального режиму бездоріжжя може допомогти колесам знайти зчеплення з поверхнею.

Перед цим потрібно перевірити інструкцію виробника. У різних моделях кнопка може вимикати лише протибуксувальну систему або змінювати роботу кількох електронних помічників. Після виїзду на тверду поверхню систему слід повернути до звичайного режиму, якщо інструкція не передбачає іншого.

Кнопка рециркуляції повітря: коли варто її вмикати

Кнопку рециркуляції зазвичай позначають символом автомобіля зі стрілкою всередині. Вона керує тим, звідки система вентиляції бере повітря: ззовні чи переважно із салону.

Рециркуляція стане в пригоді, коли автомобіль проїжджає повз дим, пил або неприємні запахи. У такому режимі система обмежує надходження зовнішнього повітря, тому забруднень із вулиці до салону може потрапляти менше.

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У спекотну погоду рециркуляція також допомагає швидше охолодити салон за допомогою кондиціонера, адже система повторно обробляє вже охолоджене повітря.

Але постійно користуватися цим режимом не варто. У холодну або дощову погоду в салоні може накопичуватися волога, через що вікна запотіватимуть. Для усунення запотівання краще скористатися режимом обдування скла та подачею зовнішнього повітря, дотримуючись рекомендацій виробника.

Кнопка обігріву заднього скла: корисна функція в холодну пору

Символ прямокутного скла з трьома хвилястими стрілками зазвичай означає обігрів заднього скла. У багатьох автомобілях ця система вмикається окремою кнопкою на центральній панелі.

Після ввімкнення електричні нагрівальні елементи на склі допомагають прибрати конденсат, іній і тонкий шар льоду. Це покращує огляд через заднє вікно, особливо після ночівлі автомобіля надворі або під час перепадів температури.

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У деяких моделях разом з обігрівом заднього скла активуються нагрівальні елементи зовнішніх дзеркал. Проте така функція є не в усіх автомобілях, тому варто перевірити комплектацію та інструкцію.

Щоб не витрачати електроенергію даремно, вимикайте обігрів після того, як скло очиститься, якщо система не робить цього автоматично.

Що робити, якщо автомобіль застряг у снігу або багнюці

Якщо колеса пробуксовують, не варто різко натискати на педаль газу. Надмірне обертання може поглибити колію, перегріти окремі компоненти автомобіля та пошкодити шини.

Спочатку приберіть сніг, пісок або бруд перед ведучими колесами та за ними, наскільки це безпечно. Якщо можливо, підкладіть під колеса спеціальні протибуксувальні траки. Увімкніть відповідний режим руху, якщо він передбачений виробником.

На деяких автомобілях допомагає плавне почергове переміщення вперед і назад, але перемикати передачі потрібно лише після повної зупинки коліс. Якщо машина не рухається після кількох обережних спроб, краще припинити експерименти та викликати допомогу.

Пам’ятайте: вимкнення протибуксувальної системи не завжди покращує ситуацію. На слизькій дорозі ця система допомагає зберігати керованість, тому змінювати її налаштування слід лише за потреби та відповідно до рекомендацій виробника.

FAQ

Яка кнопка в машині допомагає вибратися зі снігу?

У деяких автомобілях для цього використовують кнопку вимкнення протибуксувальної системи або спеціальний режим руху по снігу, піску чи бруду. Вибір залежить від конструкції автомобіля та рекомендацій виробника.

Що означає кнопка з автомобілем і хвилястими лініями?

Зазвичай цей символ позначає систему контролю тяги або стабілізації. Вона допомагає зменшувати пробуксовування коліс і підтримувати керованість автомобіля. Якщо біля символу є напис OFF, кнопка може вимикати або обмежувати роботу певної системи. Точне призначення варто перевірити в інструкції до конкретної моделі.

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