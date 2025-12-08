Три літри поту на день: історія 22-річної жінки з виснажливим захворюванням

Реклама

Дарсі Гамільтон із Шотландії, яка пітніє до трьох літрів на день, розповіла про перші симптоми гіпергідрозу.

Про це пише Unilad.

Дарсі зіштовхнулася з проблемою надмірного потовиділення ще в ранньому віці. Дівчинці було лише 10 років, коли вона зрозуміла, що пітніє значно сильніше, ніж інші діти. Її одяг під час фізичних вправ промокав від пахв до талії, що робило симптоми помітними для всіх навколо.

У школі з Дарсі почали знущатися через її стан, тож у 14 років вона покинула навчання. Лише у 16 їй поставили діагноз — важка форма гіпергідрозу, одну з найсерйозніших, яку бачили місцеві медики. З роками ситуація лише погіршилася: у 22 роки дівчина може втрачати до трьох літрів рідини на день.

Через постійний піт Дарсі змушена носити запасний комплект одягу та приймати душ щонайменше п’ять разів на день.

© ITV

За даними Клініки Клівленда, гіпергідроз — це стан, коли організм виробляє надмірну кількість поту без очевидних причин, навіть під час спокою чи на холоді.

В ефірі програми This Morning дівчина розповіла, що перші ознаки проявилися під час занять спортом, але діагнозу тоді ніхто не підозрював. З віком почали з’являтися додаткові ускладнення: подразнення, висипи, болісні виразки та пухирі. Деякі види тканин лише погіршували її стан.

«Це повністю контролювало моє життя. Я не хотіла виходити з дому, спілкуватися чи заводити друзів. Мені було соромно», — зізналася Дарсі.

Дарсі Гамільтон / © ITV

Постійне потовиділення призводило до втрати рідини, тому вона мусила випивати до п’яти літрів води щодня. Через це виникали мігрені, сильний головний біль та виснаження. До того додалися й шкірні хвороби, зокрема контактний дерматит.

«Виразки в пахвах і на руках були нестерпні. На руках утворювалися сотні дрібних пухирців», — пригадує вона.

Одним із методів лікування стали ін’єкції ботоксу, які спочатку їй пропонували в системі охорони здоров’я. Перший курс дав приголомшливий результат: понад рік Дарсі не мала жодних симптомів і почувалася «новою людиною», впевненою в собі та готовою вести нормальне життя. Згодом програму для неї скасували, і тепер дівчина мусить оплачувати процедури самостійно.

