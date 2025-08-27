ТСН у соціальних мережах

Здоров'я
253
2 хв

Три риси у дітей, які можуть стати передвісниками психопатії: нове дослідження

Вчені встановили, що деякі риси у малюків можуть сигналізувати про можливий розвиток психопатії в дорослому віці.

Софія Бригадир
Діти

Діти / © Фото з відкритих джерел

Діти вже у трирічному віці можуть виявляти поведінку, яка згодом збільшує ймовірність розвитку психопатії. Про це заявила професорка Ессі Відінг, яка досліджувала вплив генів і середовища на формування особистісних розладів.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Психопатія — це стан, коли людині бракує емпатії, вона діє егоїстично і може поводитися шкідливо чи навіть злочинно. Дослідниця підкреслює, що наявність тривожних рис у дитинстві не означає, що людина обов’язково стане психопатом, однак вони свідчать про підвищений ризик порівняно з іншими дітьми.

Команда Відінг спостерігала за дітьми, зокрема за близнюками, аналізуючи їхню реакцію на емоції інших, вміння впорюватися з розчаруванням, а також вивчаючи активність мозку та фізіологічні показники, наприклад, частоту серцевих скорочень.

Як результат, науковці виокремили три ключові ознаки:

  • відсутність емоційної реакції на біль чи страждання інших — діти залишалися байдужими, навіть якщо завдали шкоди й бачили сльози;

  • труднощі з пов’язуванням власних дій із наслідками — вони не вчилися на покараннях і продовжували чинити шкоду;

  • байдужість до того, щоб приносити радість іншим — на відміну від більшості дітей, яким подобається тішити батьків чи друзів, ці діти зосереджувалися лише на власних бажаннях.

Дослідження також показало, що генетика відіграє значну роль: ідентичні близнюки мали більшу схожість у таких рисах, ніж різнояйцеві. У дітей з подібними проявами спостерігалися відмінності і в роботі мозку, зокрема в ділянках, які відповідають за обробку емоцій.

Попри це Відінг наголошує: «Ніхто не народжується психопатом, і гени не є шаблоном, але є люди, чий генетичний склад означає, що вони мають вищий ризик, ніж інші».

Важливим чинником залишається виховання. Дослідження підтвердило, що тепле й любляче середовище, позитивне підкріплення від дорослих і терапія допомагають зменшити ризик формування психопатичних рис.

Нагадаємо, вчені з Нью-Йоркського технологічного інституту проаналізували раціон понад 22 тисяч людей у США та Кореї. Виявилося, що ті, хто споживає достатньо калію, рідше страждають на депресію, а дефіцит цього мінералу пов’язаний з погіршенням настрою та підвищеним ризиком психічних розладів.

