Три звички японців, які шокують українців: чому вони не телефонують батькам
Японець розповів у TikTok про три звички своєї країни, які дивують українців — від дзвінків батькам до поведінки за столом.
Блогер із Японії розповів про культурні звички своєї країни та назвав три особливості, які для японців — норма, а для українців можуть здатися дивними.
Про це розповів автор TikTok-каналу Sho_pilgrim.
Першою він згадав традицію доїдати все з тарілки: «Тому в Україні, коли мене пригощали вдома, я їв без кінця. Всі сміялися, що гарний апетит, а я був ледь живий», — пожартував блогер.
Другою відмінністю блогер назвав рідкісне спілкування з батьками. Якщо в Україні діти часто телефонують рідним щодня, то в Японії не розмовляти з батьками місяцями нормально.
Третя особливість стосується поведінки за столом і соціального етикету. У Японії не можна починати їсти, поки не принесуть замовлення всім, особливо старшим людям. Також є чіткі правила, хто де сидить, як подавати візитку та як звертатися до співрозмовника.
«Іноді здається, що ми живемо за інструкцією», — зазначив японець.
Відео швидко зібрало чимало лайків і коментарів. Користувачі засипали автора компліментами за його чудове володіння українською мовою. У дискусії про дисципліну більшість зійшлася на думці, що менталітети відрізняються: японські правила для українців здаються суворими й незрозумілими.
«Сувора дисципліна для українського менталітету — це кайдани. Але добре впорядковані вимоги — це філософія дисципліни по-українськи. Хоча іноді хочеться додати до нашої філософії японські нотки», — зазначили в коментарях.
Нагадаємо, 102-річний Кокічі Акузава з японського міста Маебасі став найстаршою людиною у світі, яка піднялася на гору Фудзі, та зізнався, що секрет його довголіття — у любові до гір.