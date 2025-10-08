Три звички японців, які шокують українців: чому вони не телефонують батькам

Японія / © Reuters

Реклама

Блогер із Японії розповів про культурні звички своєї країни та назвав три особливості, які для японців — норма, а для українців можуть здатися дивними.

Про це розповів автор TikTok-каналу Sho_pilgrim.

Першою він згадав традицію доїдати все з тарілки: «Тому в Україні, коли мене пригощали вдома, я їв без кінця. Всі сміялися, що гарний апетит, а я був ледь живий», — пожартував блогер.

Реклама

Другою відмінністю блогер назвав рідкісне спілкування з батьками. Якщо в Україні діти часто телефонують рідним щодня, то в Японії не розмовляти з батьками місяцями нормально.

Третя особливість стосується поведінки за столом і соціального етикету. У Японії не можна починати їсти, поки не принесуть замовлення всім, особливо старшим людям. Також є чіткі правила, хто де сидить, як подавати візитку та як звертатися до співрозмовника.

«Іноді здається, що ми живемо за інструкцією», — зазначив японець.

Відео швидко зібрало чимало лайків і коментарів. Користувачі засипали автора компліментами за його чудове володіння українською мовою. У дискусії про дисципліну більшість зійшлася на думці, що менталітети відрізняються: японські правила для українців здаються суворими й незрозумілими.

Реклама

«Сувора дисципліна для українського менталітету — це кайдани. Але добре впорядковані вимоги — це філософія дисципліни по-українськи. Хоча іноді хочеться додати до нашої філософії японські нотки», — зазначили в коментарях.

Нагадаємо, 102-річний Кокічі Акузава з японського міста Маебасі став найстаршою людиною у світі, яка піднялася на гору Фудзі, та зізнався, що секрет його довголіття — у любові до гір.