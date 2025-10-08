ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
449
Час на прочитання
2 хв

Три звички японців, які шокують українців: чому вони не телефонують батькам

Японець розповів у TikTok про три звички своєї країни, які дивують українців — від дзвінків батькам до поведінки за столом.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Японія

Японія / © Reuters

Блогер із Японії розповів про культурні звички своєї країни та назвав три особливості, які для японців — норма, а для українців можуть здатися дивними.

Про це розповів автор TikTok-каналу Sho_pilgrim.

Першою він згадав традицію доїдати все з тарілки: «Тому в Україні, коли мене пригощали вдома, я їв без кінця. Всі сміялися, що гарний апетит, а я був ледь живий», — пожартував блогер.

Другою відмінністю блогер назвав рідкісне спілкування з батьками. Якщо в Україні діти часто телефонують рідним щодня, то в Японії не розмовляти з батьками місяцями нормально.

Третя особливість стосується поведінки за столом і соціального етикету. У Японії не можна починати їсти, поки не принесуть замовлення всім, особливо старшим людям. Також є чіткі правила, хто де сидить, як подавати візитку та як звертатися до співрозмовника.

«Іноді здається, що ми живемо за інструкцією», — зазначив японець.

Відео швидко зібрало чимало лайків і коментарів. Користувачі засипали автора компліментами за його чудове володіння українською мовою. У дискусії про дисципліну більшість зійшлася на думці, що менталітети відрізняються: японські правила для українців здаються суворими й незрозумілими.

«Сувора дисципліна для українського менталітету — це кайдани. Але добре впорядковані вимоги — це філософія дисципліни по-українськи. Хоча іноді хочеться додати до нашої філософії японські нотки», — зазначили в коментарях.

Нагадаємо, 102-річний Кокічі Акузава з японського міста Маебасі став найстаршою людиною у світі, яка піднялася на гору Фудзі, та зізнався, що секрет його довголіття — у любові до гір.

Дата публікації
Кількість переглядів
449
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie