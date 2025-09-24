"Тричі мився в душі": реакція блогера на шведський делікатес підкорила Мережу (відео)

"Тричі мився в душі": реакція блогера на шведський делікатес стала вірусною у Мережі / © Скріншот

Американський блогер Джеймс Еллінгворт вирішив спробувати шведський делікатес сюрстрьомінг — ферментований оселедець, відомий своїм жахливим запахом. Однак експеримент закінчився настільки невдало, що відео стало вірусним, набравши понад 9 мільйонів переглядів.

Про це пише What’s The Jam.

Джеймс розповів, що бачив багато роликів, де люди ледве витримували цей запах, але сам вирішив спробувати. Відкривши здуту банку, він одразу почав задихатися і відходити, щоб уникнути жахливого смороду. За його словами, «воно пахло так, ніби ви вилили рідкі екскременти на мертвого єнота».

Блогер спробував відкусити шматок, але одразу виплюнув його, відчувши нестримний блювотний рефлекс. Він зізнався, що після цього йому довелося тричі приймати душ і тричі чистити зуби, щоб позбутися запаху. Запах був настільки стійким, що столові прибори довелося кілька днів вимочувати в суміші відбілювача, оцту і солі.

«Мені також довелося прийняти душ — намилити, змити, повторити двічі — а потім почистити зуби приблизно тричі», — сказав блогер.

Попри травматичний досвід, Джеймс не виключає, що спробує делікатес знову, але точно не найближчим часом.

У коментарях під відео користувачі ділилися власними враженнями. Деякі шведи підтвердили, що ставлення до сюрстрьомінгу в їхній країні ділиться на дві крайнощі: одні його обожнюють, інші не можуть витримати. Коментарі здебільшого були жартівливими, але водночас висловлювали співчуття до блогера.

