«Це божевілля»: американець був шокований правилам в аеропортах Австралії

Американський турист був шокований тим, як працюють внутрішні авіарейси в Австралії. Чоловік заявив, що зміг пройти до терміналу аеропорту без перевірки посадкового талона чи посвідчення особи, і назвав це «божевіллям».

Про це повідомило видання Daily Mail.

Колишній журналіст Уптін Саїді подорожував між Сіднеєм і Мельбурном, коли помітив незвичну для себе систему контролю в аеропортах. У відео, яке він опублікував у соцмережах, чоловік розповів, що пасажири просто проходять через металошукачі та потрапляють до внутрішнього терміналу без перевірки документів.

За словами туриста, така практика різко контрастує зі США, де для входу до внутрішнього терміналу обов’язково потрібен посадковий талон. Саїді припустив, що австралійські аеропорти могли спеціально зробити доступ до терміналів відкритішим, аби люди відвідували ресторани, кафе та магазини всередині.

Втім, як пояснює Daily Mail, внутрішні термінали в Австралії працюють відповідно до федерального законодавства про авіаційну безпеку. Перевірка безпеки для всіх відвідувачів є обов’язковою, однак для входу до терміналу не завжди потрібно показувати посадковий талон. Його зазвичай перевіряють уже безпосередньо перед посадкою в літак.

Однак, варто враховувати, що австралійська федеральна поліція та служба авіаційної безпеки можуть попросити документи у випадку підозрілої поведінки або додаткової перевірки.

Відео туриста швидко стало вірусним і зібрало сотні коментарів від австралійців. Багато хто пояснив, що така система дозволяє родичам і друзям проводжати пасажирів майже до самого виходу на посадку або зустрічати їх після прильоту.

«Дружина та діти приходили до лаунжу перед моїм польотом, щоб мене проводжати», — зазначив один з коментаторів.

Частина користувачів підтвердила припущення туриста про те, що місцеві інколи приходять до терміналів навіть без перельотів — заради зустрічей, кави або просто щоб подивитися на літаки. Один із коментаторів розповів, що брав дітей до аеропорту спеціально для спостереження за злетами та посадками.

Втім, чимало австралійців із гумором зауважили, що регулярно відвідувати аеропорти заради ресторанів чи кави навряд чи хтось буде через високі ціни. У коментарях люди скаржилися, що кава в терміналі може коштувати близько восьми доларів, сендвіч — до 15, а ціни на пиво сягають 18 доларів. Окремо користувачі згадували й дорогу парковку.

