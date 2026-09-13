Це може статися вже через рік: моторошне пророцтво Нострадамуса справджується

Передбачення Нострадамуса / © pixabay.com

Реклама

Одне з найвідоміших моторошних пророцтв, які приписують французькому провіснику Нострадамусу, може отримати несподіване сучасне трактування. На тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту та попереджень провідних фахівців з технологій знову згадали його прогноз про можливе встановлення машинами контролю над людством.

Як пише LADbible, глава компанії Anthropic Даріо Амодеї заявив, що розвиток штучного інтелекту відбувається настільки швидко, що людство може не встигнути створити достатні механізми захисту від його небезпечного використання.

Реклама

За його оцінкою, якщо нинішні темпи прогресу збережуться, вже протягом 6–12 місяців ШІ-боти можуть почати фактично «захоплювати інтернет».

Реклама

Амодеї пов’язує свої побоювання не лише з теоретичними сценаріями майбутнього. Він звертає увагу на стрімке вдосконалення сучасних моделей штучного інтелекту та нещодавні випадки кібератак, у яких використовувалися можливості ШІ.

На його думку, технології розвиваються швидше, ніж людство встигає створювати механізми, здатні запобігати їхньому зловживанню.

Йдеться не обов’язково про фантастичний сценарій, у якому роботи фізично захоплюють міста. Значно реальнішим ризиком є ситуація, коли автономні ШІ-агенти отримують дедалі більше можливостей діяти в інтернеті, створювати контент, поширювати інформацію, здійснювати кібератаки та виконувати складні завдання без постійного контролю людини.

Що передбачав Нострадамус

Саме тут, зазначає LADbible, на сцену знову виходить Нострадамус. Французький астролог XVI століття залишив після себе величезну кількість загадкових текстів, які протягом століть намагалися пов’язати з війнами, катастрофами та іншими масштабними подіями.

Реклама

Одне з таких пророцтв у сучасних інтерпретаціях пов’язують із появою штучного інтелекту та його потенційним прагненням отримати контроль над світом.

Безпосередньо про сучасний штучний інтелект Нострадамус, звичайно, говорити не міг. Тому подібні трактування є ретроспективними спробами знайти відповідність між його туманними текстами та подіями сучасності.

Однак якщо прогноз Амодеї справдиться і вже протягом року ШІ-боти отримають можливість масштабно діяти в інтернеті без людського контролю, прихильники теорій про Нострадамуса напевно назвуть це черговим підтвердженням його «провидіння».

Штучний інтелект уже змінює реальність

LADbible звертає увагу і на іншу проблему, яка вже стала реальністю. Ще кілька років тому створений штучним інтелектом контент часто було легко розпізнати через очевидні помилки та неприродний вигляд.

Реклама

Тепер ситуація змінилася. Генеративний ШІ навчився створювати значно переконливіші фотографії, відео, аудіозаписи та тексти. Через це людині дедалі складніше визначити, де справжня інформація, а де високоякісна підробка.

Парадокс полягає в тому, що проблема може працювати в обидва боки. Якщо фальшивого контенту стане надто багато, люди можуть почати сумніватися навіть у справжніх матеріалах і відкидати їх як можливий фейк.

Попередження стосуються не лише кінця людства

Водночас можливе повстання машин — далеко не єдина причина для занепокоєння. Штучний інтелект уже впливає на ринок праці, інформаційне середовище та економіку, а подальше вдосконалення технологій може посилити ці процеси.

Окремі експерти побоюються, що без належного контролю ШІ здатен створити серйозні соціальні та економічні проблеми, а в найгірших сценаріях — становити загрозу самому існуванню людства.

На цьому тлі попередження глави Anthropic про можливе масштабне проникнення автономних ШІ-ботів в інтернет протягом найближчих місяців звучить особливо тривожно.

А якщо події й надалі розвиватимуться за найгіршим сценарієм, Нострадамусу, як жартує LADbible, знову можуть приписати здатність передбачити майбутнє.

Втім, більшість його «пророцтв» настільки туманні, що їх можна адаптувати практично до будь-якої великої катастрофи — від війни та пандемії до технологічної революції. Тож говорити про справжнє передбачення штучного інтелекту Нострадамусом підстав немає. Але саме збіг між стародавніми текстами та сучасними страхами перед неконтрольованим ШІ робить цю історію особливо моторошною.

Нагадаємо, останнє попередження видатного британського астрофізика Стівена Гокінга про штучний інтелект знову опинилося в центрі уваги на тлі стрімкого розвитку технології та нових заяв її розробників.

Новини партнерів