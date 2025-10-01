"Це огидно": гурмани шоковані після того, як дізналися, з чого насправді роблять крабові палички

Крабові палички / © Фото з відкритих джерел

Крабові палички можуть назавжди зникнути з раціону багатьох споживачів. Відеоролик, що розкрив детальний процес їхнього виробництва, викликав хвилю обурення в мережі, а багато гурманів назвали побачене "огидним" і заявили, що "назавжди відбили у них полювання" їсти цю страву.

Винахідника ж крабових паличок на YouTube-каналі Trending Updates назвали "справжнім генієм".

Секретний інгредієнт: рибна "жижа"

Основний шок для глядачів полягає в тому, що крабові палички не містять крабового м'яса.

Закадровий голос пояснив, що головний інгредієнт — це твердий заморожений мінтай, "який зустрічається удосталі, його легко спіймати, і він має чудовий смак".

Процес приготування виглядає наступним чином:

Заморожений мінтай подрібнюють, додаючи велику кількість кубиків льоду для компенсації вологи та надання "ніжної та жувальної текстури". До суміші додають білий цукор, харчову сіль та інші ароматизатори. Після змішування м'яка та однорідна рибна паста перекачується через випускний отвір, де з неї постійно видавлюється повітря, перетворюючи її на сіру жижу. Ця паста видавлюється в рівномірні широкі смужки, які потім скручують і вкривають тонкою плівкою з їстівним барвником, щоб імітувати колір "справжніх крабових ніжок".

Реакція мережі: "Рибний хот-дог" і будматеріал

Побачивши виробничий процес, користувачі були обурені і звинуватили виробників у неточності назви.

"Крабові палички на смак огидні. Побачивши це, я зрозумів, чому", — написав один з коментаторів.

Інші запропонували перейменувати продукт на "рибні палички", оскільки це "було б точнішим описом".

Процес приготування порівняли з виготовленням "промислового будматеріалу", а саму страву назвали "рибним хот-догом".

Зрештою, багато хто заявив, що після такого "закулісного" відео більше ніколи не зможе подивитися на крабові палички без огиди.

