Цікaвинки
55
2 хв

Це слово не перекласти російською: що означає унікальне українське дієслово "взорувати"

Попри те, що сьогодні це слово рідко можна почути у побуті, воно не є діалектизмом, а його значення додає мовленню особливого відтінку.

Дар'я Щербак
Українська мова

Українська мова / © УНІАН

Українська мова налічує чимало автентичних слів, які роблять її унікальною та складною для дослівного перекладу. Одним із таких є дієслово «взорувати» або «взоруватися».

Про це пише «Тelegraf».

За даними тлумачних словників, «взорувати» — це дієслово, яке означає рівнятися на когось, брати приклад або наслідувати. Тобто, йдеться про орієнтування на певний ідеал чи зразок.

Найчастіше цей термін використовують у переносному значенні, коли говорять про високі матерії: взірець творчості, стиль життя чи культурні орієнтири. Хоча звучання слова може здатися сучасним українцям незвичним, воно є частиною літературної норми.

Унікальність слова «взорувати» полягає в тому, що його майже неможливо одним словом перекласти на інші мови, зокрема й на російську. Дослівного аналога просто не існує.

Щоб передати зміст цього поняття іноземною мовою, доводиться використовувати описові конструкції або синоніми.

Наприклад:

  • брати приклад (рос. «брать пример»);

  • наслідувати (рос. «подражать»);

  • орієнтуватися на зразок (рос. «ориентироваться на образец»).

Однак жоден із цих варіантів не передає повної глибини значення слова «взорувати», яке поєднує в собі процес наслідування з відтінком поваги до обраного ідеалу.

Як правильно вживати слово

Щоб краще зрозуміти контекст використання цього слова, варто звернутися до української літератури та наукових праць.

Приклади використання:

  • «В українській літературі Юрія Косача приваблювали такі постаті, які взорували свою творчість на європейський культурний процес» (з наукової літератури).

  • «Наприкінці 1920-х авангард в Україні, що взорував кращі традиції Сходу й Заходу, у своєму розвитку був насильно припинений» (з науково-популярних джерел).

Повернення таких слів до активного вжитку збагачує мову та підкреслює її самобутність.

Нагадаємо, мовні експерти звертають увагу, що поширене слово «першить», яким українці часто описують неприємні відчуття в горлі під час застуди, не є нормативним для української мови. Про це пояснював журналіст і популяризатор української мови Рамі Аль Шаєр, наголошуючи, що це калька з російської і вона відсутня в академічних словниках.

Натомість в українській мові існує правильний відповідник — «пирхота», яким коректно позначають лоскіт, сухість або подразнення в горлі. Фахівці закликають використовувати саме цей термін у повсякденному мовленні та під час звернення до лікарів чи фармацевтів.

