Це слово ви чули тисячі разів, але чи знаєте, що означає "розмай"
Є слова, які одразу переносять у весну, у шелест зелених гаїв, навіть якщо за вікном люта зима. Вони звучать як музика душі, а в піснях — зворушливо і щемко, пробуджуючи спогади й емоції.
Одне з таких слів — «розмай». Ви чули його тисячі разів у пісні Назарія Яремчука, але чи знаєте, що воно справді означає? Зараз ми розкриємо його значення і поетичну силу, яку воно несе.
Пісня «Гай, зелений гай» — не просто мелодія, а символ української народної душі. Вона переносить у світ природи, наповнений красою і відчуттями ліричного героя. І саме слово «розмай» додає їй глибини та магії. Для сучасного слухача воно може звучати загадково, бо давно вийшло з повсякденного вжитку.
За словниками, «розмай» — це розлоге, буйно квітуче, зелене, живе: ліс, гай, поле, що дихає життям і силою природи. Слово слов’янського походження, воно часто зустрічається у народних піснях, думах і поезії, де стає символом свободи, радості, достатку та незайманої краси:
«Краще йди в темний гай, у зелений розмай,
Або в поле, де вітер гуляє,
На дозвіллі із лихом собі розмовляй»
(Леся Українка)
Інше, архаїчне значення «розмаю» — чарівне зілля чи рослина, що несе магію кохання або використовується у ритуалах. Воно зустрічається у народних піснях, але сучасний слухач навряд чи його впізнає:
«Іди, доню, до гаю,
Копай зілля розмаю.
Я розмаю не знаю,
Хіба людей спитаю»
(народна пісня)
У «Гай, зелений гай» «розмай» — це саме розлогий зелений гай, повний життя, сонця й руху природи. Це не просто фон для пісні, а поетичний простір, який переносить слухача у світ, де все зелене, живе і наповнене ароматами:
«Там, де зустрів тебе, там шумить і нині
Гай, зелений гай
Там полюбив, як я, твої очі сині
Гай, зелений гай
Там полюбив, як я, твій веселий голос
Гай, зелений гай
Там ти сказала: “Що ж буде з нами, любий,
Як мине розмай?”»
Слово «розмай» робить пісню яскравою, емоційною, живою. Воно не просто описує природу — воно оживляє її, дихає разом зі слухачем і переносить у світ, де панує зелень, свобода та щастя.