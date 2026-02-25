Це слово ви чули тисячі разів, але чи знаєте, що означає "розмай"

Що означає слово "розмай" / © pexels.com

Одне з таких слів — «розмай». Ви чули його тисячі разів у пісні Назарія Яремчука, але чи знаєте, що воно справді означає? Зараз ми розкриємо його значення і поетичну силу, яку воно несе.

Пісня «Гай, зелений гай» — не просто мелодія, а символ української народної душі. Вона переносить у світ природи, наповнений красою і відчуттями ліричного героя. І саме слово «розмай» додає їй глибини та магії. Для сучасного слухача воно може звучати загадково, бо давно вийшло з повсякденного вжитку.

За словниками, «розмай» — це розлоге, буйно квітуче, зелене, живе: ліс, гай, поле, що дихає життям і силою природи. Слово слов’янського походження, воно часто зустрічається у народних піснях, думах і поезії, де стає символом свободи, радості, достатку та незайманої краси:

«Краще йди в темний гай, у зелений розмай,

Або в поле, де вітер гуляє,

На дозвіллі із лихом собі розмовляй»

(Леся Українка)

Інше, архаїчне значення «розмаю» — чарівне зілля чи рослина, що несе магію кохання або використовується у ритуалах. Воно зустрічається у народних піснях, але сучасний слухач навряд чи його впізнає:

«Іди, доню, до гаю,

Копай зілля розмаю.

Я розмаю не знаю,

Хіба людей спитаю»

(народна пісня)

У «Гай, зелений гай» «розмай» — це саме розлогий зелений гай, повний життя, сонця й руху природи. Це не просто фон для пісні, а поетичний простір, який переносить слухача у світ, де все зелене, живе і наповнене ароматами:

«Там, де зустрів тебе, там шумить і нині

Гай, зелений гай

Там полюбив, як я, твої очі сині

Гай, зелений гай

Там полюбив, як я, твій веселий голос

Гай, зелений гай

Там ти сказала: “Що ж буде з нами, любий,

Як мине розмай?”»

Слово «розмай» робить пісню яскравою, емоційною, живою. Воно не просто описує природу — воно оживляє її, дихає разом зі слухачем і переносить у світ, де панує зелень, свобода та щастя.