Найкрасивіше слово у світі / © pexels.com

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Переможцем стало незвичне слово kaitiakitanga («кайтіакітанга») з мови маорі — корінного народу Нової Зеландії. Воно вразило експертів не лише своїм звучанням, а й глибоким змістом, пишуть в RNZ.

Конкурс організувала платформа для вивчення іноземних мов Babbel. Під час оцінювання журі враховувало кілька критеріїв: милозвучність, культурну цінність, унікальність значення та актуальність слова для сучасного світу. Саме за сукупністю цих характеристик kaitiakitanga випередило сотні інших претендентів.

Що означає слово «кайтіакітанга»

Дослівно перекласти це слово українською практично неможливо. У культурі маорі воно означає відповідальне піклування про природу, землю, воду та все живе. Йдеться не просто про захист довкілля, а про світогляд, у якому людина є частиною природи, а не її господарем.

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Фактично kaitiakitanga символізує обов’язок кожного покоління зберегти навколишній світ для своїх нащадків. Саме ця ідея, на думку журі, сьогодні набуває особливої цінності на тлі глобальних екологічних викликів.

Як обирали переможця

За інформацією організаторів, перед фінальним голосуванням було проаналізовано тисячі обговорень у соціальних мережах, на мовних форумах та тематичних онлайн-майданчиках. До фінального відбору потрапили 223 слова із понад 75 мов світу, після чого міжнародне журі визначило головного переможця.

Які ще слова увійшли до фіналу

Окрім kaitiakitanga, до списку найкрасивіших потрапили й інші відомі слова, що мають глибоке культурне значення:

Saudade (португальська) — світла туга за тим, що вже втрачено або недосяжне.

Ikigai (японська) — сенс життя або причина прокидатися щоранку.

Hiraeth (валлійська) — ностальгія за домом чи місцем, куди вже неможливо повернутися.

Ubuntu (мова зулу) — філософія людяності, взаємної поваги та єдності.

Luftmensch (їдиш) — людина, яка більше живе ідеями та мріями, ніж матеріальними цінностями.

Організатори наголошують, що мета конкурсу — не лише визначити наймилозвучніше слово, а й показати багатство мов світу. Багато понять неможливо перекласти одним словом, адже вони відображають унікальний спосіб мислення, історію та культуру різних народів.

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FAQ

Яке слово визнали найкрасивішим у світі?

Найкрасивішим словом у світі міжнародне журі назвало kaitiakitanga («кайтіакітанга») з мови маорі.

Що означає слово «кайтіакітанга»?

Воно означає відповідальне піклування про природу, збереження довкілля та обов’язок перед майбутніми поколіннями. У світогляді маорі людина є невід’ємною частиною природи, а не її власником.

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