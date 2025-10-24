ТСН у соціальних мережах

"Це точно Україна?": іноземець приголомшений тим, що побачив у супермаркеті (відео)

Після відвідин українських супермаркетів іноземець не повірив очам — каже, у Польщі вибір набагато скромніший.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Супермаркет

Супермаркет / © pixabay.com

Польський SMM-фахівець Давид Зай поділився враженнями після відвідин українських супермаркетів і зізнався, що не очікував побачити такий широкий асортимент товарів.

Про свої спостереження він розповів у подкасті «Фонтан» у TikTok.

За словами іноземця, українські продуктові крамниці приємно здивували його великим вибором товарів. Під час мандрівки Давид побував у «Сільпо» на Київщині — у Білій Церкві — та в Одесі. Саме там він помітив, наскільки широкий асортимент представлений у порівнянні з польськими магазинами.

Поляк зазначив, що в польському Lidl зазвичай можна побачити три види креветок, водночас в українському «Сільпо» — їх десять.

Його висловлювання викликало великий резонанс у TikTok. Користувачі активно коментували відео, залишивши тисячі вподобайок і сотні відгуків.

Коментаторка під ніком ЛК зазначила: «Все, звичайно, дуже добре. Але — чим більший асортимент, тим складніше працювати. А у тому ж Лідлі зарплатня удвічі вища, ніж у нас у Сільпо. При цьому у нас набагато складніше працювати».

Користувач Sonce додав, що польські магазини «відпочивають» порівняно з українським вибором ковбас та риби.

Серед коментарів траплялися й роздуми про сприйняття України за кордоном. Ігор FIZ зазначив: «Бо ми самі завжди звикли малювати фантастичну Європу, а європейці вважали нас ледь не папуасами. А вийшло, що всі помилялися».

Інші жартували, що поляку варто побачити ще й інші українські магазини. «Це ви ще не були в „АТБ“ та „Аврорі“! » — написала Валентина Никитина. А користувач із ніком Самотній троль пожартував: «Якби він ще знав, що там на 500 кв метрах розташовано 3 маркети, він би зомлів».

Публікація швидко стала вірусною, а слова поляка спричинили жваве обговорення про сучасну Україну, рівень сервісу та те, як її бачать іноземці.

