Це українське слово ставить у глухий кут: що насправді означає "цідилок"

Значення слова "цідилок" / © pexels.com

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Для когось воно звучить незвично, а дехто вперше зустрічає його в художній літературі або словнику. То що таке цідилок, яке значення має це слово та чому його варто пам’ятати?

Що означає слово «цідилок»

Цідилок — це розмовна назва цідилка або цідилка-сито, спеціального пристрою, який використовують для проціджування рідин, найчастіше молока. Таке тлумачення подають українські словники.

У минулому цідилок був майже в кожному господарстві. Після доїння через нього проціджували молоко, щоб очистити його від дрібних домішок. Залежно від місцевості цідилки виготовляли з тканини, металевої сітки або інших матеріалів.

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Звідки походить слово «цідилок»

Назва походить від дієслова «цідити», тобто проціджувати або відокремлювати рідину від сторонніх частинок. Саме тому слово безпосередньо пов’язане з предметом, який використовується для цього процесу.

У словниках можна зустріти кілька споріднених назв: цідилко, цідилка, цідільник. Вони мають однакове або дуже близьке значення, а різниця пояснюється особливостями регіонального мовлення та розвитком української лексики.

Де можна зустріти слово «цідилок»

Попри те, що сьогодні це слово використовується нечасто, воно трапляється у творах українських класиків та словниках. Зокрема, його вживали Іван Нечуй-Левицький і Григорій Тютюнник, описуючи побут українського села.

Саме завдяки художній літературі та мовознавчим дослідженням такі слова продовжують жити, знайомлячи сучасних читачів із багатством української мови.

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Чому варто знати значення таких слів

Старовинні та маловживані слова є важливою частиною культурної спадщини. Вони допомагають краще розуміти твори українських письменників, історію побуту та традицій, а також розширюють словниковий запас.

Збереження подібної лексики нагадує, наскільки різноманітною й образною є українська мова. Навіть якщо слово «ціділок» уже рідко звучить у повсякденному житті, воно залишається цінною частиною мовної спадщини.

FAQ

Що таке цідилок?

Цідилок — це спеціальне сито або пристрій для проціджування рідин, найчастіше молока. Слово є розмовним варіантом назви «цідилко» або «цідилка».

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Що означає слово «цідилок» українською?

Українською мовою слово «цідилок» означає предмет, призначений для проціджування. Його можна знайти у тлумачних словниках, а також у творах українських письменників, де воно використовується для опису традиційного сільського побуту.

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