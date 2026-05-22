«Це вам дуже знадобиться»: стюардеса розповіла, що насправді треба робити у разі скасування рейсу

Скасування або перенесення рейсу — одна з найнеприємніших ситуацій для пасажирів. Стюардеса розповіла, як діяти в такому випадку та на що варто звернути увагу насамперед.

Про це повідомила стюардеса під ніком @tanya_ivanikhina_ на свої сторінці в TikTok.

За її словами, незалежно від того, скільки разів змінювався рейс, пасажири мають два основні варіанти: погодитися на запропоновану зміну або вимагати повне повернення коштів.

Вона наголосила, що навіть після першої згоди на перенесення рейсу людина не втрачає право повернути гроші. Якщо рейс скасовують повторно, пасажир усе ще може звернутися по компенсацію вартості квитка.

Стюардеса радить не чекати та не мовчати у таких ситуаціях, а одразу писати або телефонувати до служби підтримки. Особливо це важливо, якщо через зміни рейсу людина ризикує втратити готель, інший переліт чи заплановану подорож.

Також вона рекомендує зберігати всі листування з авіакомпанією, електронні листи, повідомлення про зміни рейсу, посадкові талони та підтвердження бронювання. За її словами, ці документи можуть знадобитися пізніше для оформлення компенсації або повернення коштів.

«Це вам дуже знадобиться потім для компенсації. На майбутнє залишайте при бронювання завжди актуальні дані свої номер телефону і пошту, бо інколи по рейсу буквально за кілька годин можуть надсилати інформацію», — зазначила стюардеса.

Як приклад вона навела нещодавню затримку рейсу на три години. За її словами, пасажири в аеропорту прибуття заздалегідь отримали повідомлення про зміни та могли не поспішати до летовища.

Стюардеса також порадила не панікувати та не купувати одразу нові квитки власним коштом після скасування рейсу. Вона пояснила, що в багатьох випадках саме авіакомпанія має запропонувати пасажиру альтернативу — іншу дату перельоту або повернення коштів.

Водночас важливо звертатися саме туди, де купували квиток. Якщо бронювання оформлювали безпосередньо через сайт авіакомпанії — контактувати потрібно з перевізником. Якщо ж квиток придбали через агентство або сторонній сервіс, звернення слід звертатися саме до них.

За словами стюардеси, не всі рейси скасовують через малу кількість пасажирів. Причини можуть бути різними — від нестачі літаків чи екіпажів до страйків, обмежень повітряного простору через бойові дії або проблем із паливом.

