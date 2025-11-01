ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
185
3 хв

Фотопастка вперше зняла "білого привіда" середземноморського лісу

Унікальна тварина без нашийника потрапила на камеру в диких умовах.

Наталія Магдик
Привід лісу

Привід лісу / © Euronews

Неймовірне фото рідкісного леюцистичного риса стало справжньою сенсацією серед екологів і фотографів дикої природи. Знімок, зроблений у горах південної Іспанії, демонструє безпрецедентне явище — білого іберійського риса, якого ніколи раніше не спостерігали в дикій природі.

Про це пише Euronews.

Іспанський фотограф-натураліст Анхель Ідальго вперше у світі зафіксував на камеру білого іберійського риса (Lynx pardinus) — тварину з рідкісним генетичним явищем, відомим як леюцизм. Цей стан спричиняє часткову або повну втрату пігменту в шерсті, проте, на відміну від альбінізму, не впливає на колір очей.

Знахідку Ідальго зробив випадково, переглядаючи записи з однієї зі своїх фотопасток, встановлених у важкодоступних гірських районах провінції Хаен на півдні Іспанії. «Білий привид середземноморського лісу», — так назвав фотограф свого незвичайного підопічного, побачивши його на екрані.

Місце зйомки навмисне не розголошується, щоб уберегти рідкісну тварину від браконьєрів. Відомо лише, що сфотографований рис не мав нашийника — отже, це дикий представник виду, а не випущений із програми розведення.

Наукове значення відкриття

За даними місцевого видання Ahora Jaén, подія сталася 22 жовтня 2025 року. Це перший відомий випадок появи іберійського риса з леюцизмом — ознака, що не фіксувалася жодного разу за десятиліття спостережень.

Фахівці зазначають, що подібна мутація може свідчити про генетичну стійкість популяції, адже такі варіації частіше виникають у видів, які успішно відновлюються після загрози вимирання.

Від майже зникнення — до стабільного відновлення

Ще у 2011 році іберійський рис перебував на межі зникнення — у природі залишалося лише кілька сотень особин. Завдяки масштабним програмам розведення і повторного випуску в Іспанії та Португалії ситуація кардинально змінилася.

Міністерство екологічного переходу Іспанії повідомляє, що станом на 2023 рік популяція риса перевищила 2 000 особин, розподілених по всій Іберійській півостровній території.

Сьогодні ці хижаки мешкають у таких регіонах, як Сьєрра-Морена, Монтеc-де-Толедо, басейн річки Гвадіана, національний парк Доньяна, а також у районах, де раніше їхня поява здавалася неможливою — наприклад, у гірському масиві Сьєрра-Паленсіна.

Ключовий хижак середземноморської екосистеми

Іберійський рис — ендемічний вид, який мешкає лише на Іберійському півострові. Його роль у природі величезна: цей хижак контролює чисельність диких кролів — свого основного джерела їжі.

Якби рис зник, кролики швидко розмножилися б, що порушило б баланс у місцевих екосистемах та вплинуло на численні види птахів, рослин і дрібних тварин. Саме тому відновлення популяції риса вважають успіхом для всієї середземноморської природи.

Символ відродження

Фото білого риса стало не лише науковою сенсацією, а й символом надії — доказом того, що природа здатна відновлюватися, якщо її не заважати.

Анхель Ідальго, який не є професійним зоологом, каже, що для нього цей знімок — «найцінніший кадр життя»: «Я просто хотів побачити дику природу, а натомість став свідком чуда. Цей рис — доказ, що навіть після межі зникнення життя може знайти шлях».

