"Це занадто для мене": покинутого пітбуля знайшли з запискою — його історія довела Мережу до сліз

Пес / © Credits

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Мешканка Сан-Дієго отримала несподіваний дзвінок від знайомого — в місцевому парку біля вхідного знака хтось залишив пітбуля. Коли Еріка Лорінг приїхала на місце, вона побачила не просто покинуту тварину, а собаку з великим серцем і маленькою запискою, що розчулила всю країну.

Про це вона повідомила в Instagram.

На повідці до знака був прив’язаний пес, якого згодом назвали Джуніпером. Він спокійно лежав на тротуарі й радо зустрів своїх рятівників, виляючи хвостом.

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Покинутий пес / © Фото з відкритих джерел

На нашийнику жінка знайшла записку від попереднього власника: «Щойно його взяв, але це виявилося занадто для мене. Гарний пес. Не можу його залишити, а попередній власник не хоче його назад. Будь ласка, допоможіть».

Записка / © Фото з відкритих джерел

Не залишивши тварину напризволяще, Лорінг відвезла пса до найкращого в місті притулку. Там Джуніпер швидко завоював симпатії персоналу й навіть став вірусною зіркою в Instagram — відео з ним набрало понад 930 тисяч переглядів.

Еріка щодня навідувала Джуніпера, приносила ласощі й публікувала нові відео. На нього звернули увагу одразу кілька родин із різних штатів, однак остаточної відповіді не було. Тоді Лорінг вирішила взяти собаку на тимчасову перетримку.

Вже менш ніж за тиждень у пітбуля з’явився новий постійний дім. Родина, яка всиновила Джуніпера, закохалася в нього з першого погляду. Їхня дитина швидко знайшла спільну мову з новим другом, і тепер вони нерозлучні.

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Користувачі Мережі масово поширюють історію собаки та діляться зворушливими коментарями. Для багатьох — це нагадування, що навіть покинуті тварини заслуговують на другий шанс.

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