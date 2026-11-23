Дорожній знак із чотирма крапками

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Чотири чорні крапки на білому тлі — жодного слова, жодної стрілки чи підказки, які виглядали б звично для ока водія. Попри те що такий дорожній знак трапляється вкрай рідко, знати його значення важливо: за цими лаконічними крапками ховається застереження про безпеку людей на дорозі.

Про це пише Auto Živě.

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Що означає знак з чотирма крапками на білому тлі: пояснення

Коли влітку 2022 року соцмережами розлетілася фотографія дивного знака з індійського міста Бенгалуру, в коментарях почалося справжнє вгадування. Користувачі припускали, що це попередження про ями, град або пошкоджений асфальт. Але правильну відповідь не назвав ніхто.

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Врешті-решт, втрутилася місцева поліція, якій довелося публічно пояснювати значення загадкових крапок. Розгадка виявилася напрочуд простою.

Усе почалося 1 серпня 2022 року. Водій, який проїжджав перехрестя Hope Farm Junction у районі Вайтфілд, сфотографував знак із чотирма чорними крапками, і виклав знімок у соцмережу X із коротким запитанням: «Що це таке?» Того ж дня в офіційному акаунті дорожньої поліції Вайтфілда відповіли: табличка застерігає, що на дорогу можуть виходити незрячі люди.

За кілька днів історію підхопили індійські видання The News Minute та Moneycontrol, а сам знак став вірусним.

Річ у тім, що для багатьох водіїв цей знак є незнайомим та незрозумілим. Чотири крапки не є загальнозрозумілим символом: їх немає у Віденській конвенції про дорожні знаки та сигнали, на яку орієнтується більшість країн Європи. Ба більше, навіть у самій Індії натрапити на такий знак можна лише в дуже конкретних місцях.

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Як уточнили в поліції Бенгалуру з посиланням на правило IRC 15.36, цей покажчик встановлюють лише біля шкіл та закладів для людей із порушеннями зору або слуху. Тобто це вузькоспеціалізоване місцеве попередження, а не стандартний знак, який може трапитися де завгодно.

Після хвилі обговорень поліція Бенгалуру анонсувала просвітницьку кампанію, щоб ознайомити водіїв із маловідомими дорожніми знаками.

Чи є такий знак в Україні

Індія — не єдина держава, де використовують спеціальні застереження щодо вразливих пішоходів. У британських Правилах дорожнього руху є офіційний знак «Ймовірна поява літніх, незрячих або людей з інвалідністю, які переходять дорогу» зі зрозумілим силуетом людини.

А в штаті Нью-Йорк у доповненні до федеральних стандартів закріплені таблички «Зона, де може перебувати дитина з порушенням слуху» та «Зона, де може перебувати незряча дитина» — повністю текстові й зрозумілі з першого погляду.

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В Україні знака із чотирма чорними крапками немає. Для застереження про небезпечні ділянки доріг застосовують знак 1.39 «Інша небезпека», який за потреби доповнюють інформаційною табличкою з уточненням, у чому саме полягає ризик.

Знак 1.39 «Інша небезпека»

Такий варіант використовують біля шкіл, пішохідних переходів та інших місць, де водіям слід бути особливо уважними і заздалегідь зменшувати швидкість.

Окрім цього, згідно з чинними українськими ПДР, в Україні діє табличка 7.16 «Пішоходи з порушенням зору», яку ставлять разом зі знаками 1.32 «Пішохідний перехід» або 5.35 «Пішохідний перехід». Вона інформує водіїв про те, що на переході можуть з’являтися люди з порушеннями зору.

Знак 7.16 «Пішоходи з порушенням зору»

Що потрібно знати

Українцям, які багато подорожують та кермують авто за кордоном, варто дізнаватися про незвичайні знаки дорожнього руху країн, до яких вони прямують.

Навіть бездоганне знання домашніх ПДР не гарантує, що ви легко розберетеся в усіх нюансах іншої країни. Національні та регіональні доповнення до дорожніх знаків існують майже всюди.

Що означає дорожній знак білого ромба на синьому тлі

Нагадаємо, дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі позначає смугу руху для спільних поїздок та окремих категорій транспорту, що допомагає зменшувати затори на автомагістралях, багатосмугових дорогах і в’їздах до великих міст. Такий знак часто можна зустріти у Франції чи Іспанії.

Зазвичай цією смугою можуть рухатися автомобілі з двома або більше людьми в салоні, автобуси, таксі, екстрені служби, а в окремих країнах — електромобілі чи велосипедисти залежно від місцевих правил і додаткових табличок.

Для водія наодинці в авто без права на таку смугу в’їзд заборонений. В Україні знак офіційно не входить до ПДР і окремого штрафу за нього немає, тоді як у країнах Європи, де він діє, порушення фіксують поліція та автоматичні камери, а штрафи сягають приблизно 135 євро у Франції та 200 євро в Іспанії.

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