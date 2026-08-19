Цей пляжний «трюк» може коштувати 500 євро: за що штрафують туристів

Штрафи на пляжах Італії / © indiecampers.com

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Туристам в Італії може дорого обійтися звичка заздалегідь займати місця на громадських пляжах. За залишені на ніч рушники, парасольки, стільці або шезлонги відпочивальникам загрожує конфіскація речей і штраф до 500 євро.

Про це повідомило видання Express із посиланням на туристичного експерта Граціано Гальярді.

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В Італії навіть з’явилася окрема назва для людей, які в такий спосіб намагаються першими зайняти найкращі місця, — furbetti dell’ombrellone, або «хитруни з парасольками». Зазвичай вони приносять речі на пляж увечері, залишають їх там на всю ніч, а вранці повертаються на вже «зайняту» ділянку.

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Проте на безкоштовному узбережжі такий спосіб бронювання не працює. Гальярді пояснив, що громадський пляж має бути доступним для всіх, а залишені на тривалий час речі можуть розцінювати як несанкціоноване займання території.

Сотні залишених речей прибирають з узбережжя

Масштаб проблеми показують результати перевірок у різних частинах Італії. Так, у Кастеллабате в Кампанії під час нічного рейду в липні виявили близько 200 парасольок, шезлонгів, стільців та інших предметів. Після їхнього вилучення для відпочивальників звільнили понад 3 тис. кв. м пляжу.

Ще близько 170 предметів прибрали з громадського узбережжя в Кампомаріно. Там після операції вдалося звільнити понад 10 тис. кв. м території.

Схожа ситуація була на Сицилії. На пляжі Міченчі в Донналукаті вранці виявили сотні парасольок, шезлонгів і рушників, які власники залишили на ніч.

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Перевірки відбуваються і неподалік Неаполя. На пляжі Лагетто в Торре-дель-Греко Берегова охорона та місцеві правоохоронці вилучили близько 40 парасольок, столів і стільців, залишених без нагляду.

За даними Liverpool Echo, окремі речі могли перебувати там понад дві доби. Власникам такого спорядження може загрожувати штраф до 500 євро, а для отримання конфіскованих речей назад доведеться пройти адміністративну процедуру.

Чому залишати речі на ніч заборонено

Проблема полягає не лише в тому, що хтось отримує можливість на кілька днів закріпити за собою зручне місце. Покинуте на ніч спорядження може заважати прибирати узбережжя, проводити перевірки безпеки та забезпечувати доступ екстрених служб.

Окремий ризик створюють парасольки. Якщо їх погано закріпити й залишити без нагляду, за зміни погоди вони можуть становити небезпеку.

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Саме тому ситуацію на громадському пляжі не варто порівнювати із залишеним рушником біля басейну в готелі. В Італії значна частина узбережжя зайнята приватними пляжними клубами — лідо, де відвідувач платить за парасольку та шезлонг. Безкоштовні пляжі, навпаки, призначені для загального користування, тому займати там територію на ніч власними речами не дозволяється.

Водночас заборона не означає, що турист не може відійти від своїх речей навіть на короткий час. Якщо людина купається або ненадовго залишила місце, але продовжує відпочивати на цьому пляжі, це відрізняється від навмисного «бронювання» ділянки до наступного дня.

Туристам також не варто орієнтуватися на те, що роблять сусіди на пляжі. Навіть якщо ввечері на узбережжі залишилося багато речей, це не означає, що місцеві правила дозволяють так чинити. Правоохоронці можуть провести рейд ще до повернення власників спорядження.

Перевірки вже відбувалися в Кампанії, Молізе, на Сицилії та в інших прибережних районах, тому, як наголосив Гальярді, це не правило лише одного італійського курорту.

Тим, хто хоче заздалегідь отримати конкретне місце на узбережжі, рекомендують користуватися ліцензованими пляжними клубами або офіційним бронюванням, якщо воно доступне. На безкоштовному пляжі варто також перевірити інформаційні таблички біля входу — там можуть бути вказані місцеві обмеження щодо залишеного спорядження.

Нагадаємо, раніше досвідчені мандрівники назвали італійське місто, яке може стати альтернативою переповненій туристами Венеції. Йдеться про Комаккьо — невелике місто з каналами, старовинними мостами та можливістю прогулянок на човнах, але без великих натовпів відпочивальників.

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