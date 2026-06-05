Цей популярний одяг краще не вдягати до аеропорту: порада мандрівника

Аеропорт / © Pixabay

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Експерт з подорожей і цифровий кочівник Мітч Гласс порадив мандрівникам уважніше обирати одяг для перельотів. За його словами, популярні серед туристів штани карго можуть стати причиною додаткових перевірок під час проходження контролю безпеки в аеропорту.

Про це повідомило видання Unilad.

Мітч Гласс, автор YouTube-каналу Project Untethered, який побував більш ніж у 40 країнах, розповів, що за роки мандрівок неодноразово помічав: окремі елементи одягу можуть привертати додаткову увагу працівників служби безпеки в аеропортах.

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За його словами, раніше Управління транспортної безпеки США (TSA) повідомляло в соцмережах, що сканери інколи реагують на одяг із блискітками або надто блискучими деталями, який часто носять у святковий період. Водночас найбільше запитань під час контролю, на думку Гласса, можуть викликати штани карго з великою кількістю об’ємних кишень.

«Багато мандрівників кажуть, що у них немає проблем зі штанами-карго, але я також чув історії про мандрівників, яких зупиняють щоразу, коли вони одягають свої штани-карго з додатковими кишенями», — розповів Гласс.

Гласс визнав, що штани карго мають чимало переваг. У них зручно зберігати паспорт, телефон, гаманець та інші необхідні речі під час подорожі. Проте саме велика кількість кишень, на його думку, може стати причиною додаткових затримок під час проходження контролю.

Він пояснив, що пасажири нерідко забувають про дрібні предмети, залишені в кишенях, хоча перед проходженням через сканер їх потрібно вийняти. Саме тому для авіаподорожей мандрівник зазвичай обирає простіший одяг.

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Також Гласс звернув увагу на давню дискусію серед туристів щодо бюстгальтерів на кісточках. За його словами, думки про те, чи можуть металеві елементи впливати на результати перевірки, різняться. Він припустив, що це може залежати як від товщини металу, так і від налаштувань обладнання в конкретному аеропорту.

Сам Мітч Гласс подорожує світом уже багато років і вважає мандрівки важливою частиною свого життя. Під час десятимісячної сольної подорожі Південною Америкою він опинився в колумбійському місті Калі, де планував провести лише кілька тижнів і відвідувати заняття із сальси. Саме там він познайомився з жінкою, яка згодом стала його дружиною.

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