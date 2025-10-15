Цей продукт у жодному разі не можна позичати сусідам: про що йдеться

Яйця / © unsplash.com

Яйце здавна мало особливе значення у світовій культурі, символізуючи відродження і вічний цикл життя. Цей простий продукт оточений величезною кількістю народних прикмет, забобонів та ритуалів, які наші пращури використовували для привернення удачі й захисту від зла.

Про це пише РадіоТрек.

Правила для оселі та захист від зла

У деяких європейських країнах, наприклад, і досі існує звичай закопувати червоні великодні яйця у виноградниках і на полях. Вважається, що це допомагає захистити урожай від граду та грози. Проте і звичайні яйця вимагають обережного поводження. Поганою прикметою вважається заносити яйця до оселі або виносити їх з дому після заходу сонця.

Наші предки вірили, що яйця не можна позичати. Якщо виникла потреба, краще їх просто віддати, не чекаючи на повернення. Категорично заборонялося віддавати сусідові яйця для розведення курей — вважалося, що в того, хто позичає, «переведуться» всі кури.

Прикмети про курчат та обереги

Особливі правила стосувалися процедури підкладання яєць під курку-квочку. Це потрібно було робити лише в непарній кількості. Якщо підкласти парну, курчата не вилупляться. Крім того, підкладати яйця не можна в неділю чи будь-якого дня до заходу сонця, інакше вилупляться самі лише півники.

Яйце, знесене у Страсну П’ятницю, сільські жителі зберігали як потужний оберіг, який захищав усю свійську птицю. Якщо ж біля дверей будинку виявляли підкинуте яйце — це вважалося знаком, що недоброзичливець намагається зробити пороблення на мешканців.

Знаки долі та «подвійне» щастя

Яйця можуть віщувати й особисте щастя:

Два жовтки: якщо самотній дівчині трапилося яйце з двома жовтками — це до швидкої зустрічі з коханим і весілля. Якщо такий сюрприз трапився заміжній жінці — варто чекати на поповнення в родині.

Розбити випадково: випадково розбити або впустити яйце — до добрих новин, а якщо розбилися одразу два — це віщує зустріч справжнього кохання.

Погана прикмета: якщо ж розбите вранці яйце виявилося зіпсованим, вважалося, що день принесе лише неприємності. Також категорично не можна розбивати яйце об ріг стола — цим можна накликати біду та відштовхнути удачу.

