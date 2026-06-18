Цей “простий тест” показує, хто реально розумний: спробуйте ви

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Здатність мозку ігнорувати «фоновий шум» та фокусуватися на головному може бути кращим показником рівня IQ, ніж традиційні тести. До такого висновку прийшли дослідники з Університету Рочестера, які розробили експеримент на основі спостереження за рухомими чорно-білими лініями.

Про це повідомляє видання Blikk.

В експерименті взяли участь 53 добровольці. Під час виконання стандартних тестів на IQ учасникам пропонували переглядати відео з рухомими чорно-білими лініями різного розміру. Дослідники виявили чітку кореляцію: люди, чий мозок швидше та ефективніше фільтрував другорядні візуальні стимули (великі лінії на задньому плані), демонстрували вищі результати інтелекту.

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За словами науковців, розумніший мозок автоматично сортує інформацію, виокремлюючи важливе з хаотичного потоку. Така здатність до «несвідомого фільтрування» допомагає людям швидше приймати рішення та легше зосереджуватися на ключових завданнях.

На відміну від класичних тестів, які часто базуються на накопичених знаннях або грамотності, цей метод оцінює роботу мозку на інстинктивному рівні.

«Цей тест на спонтанність та автоматичні процеси мозку є особливим, оскільки ці здібності неможливо вивчити чи відпрацювати», — наголошують автори дослідження.

Попри ефективність методу, вчені застерігають від надмірного спрощення. Вони підкреслюють, що інтелект є надзвичайно складним явищем, яке неможливо звести до одного фактора чи конкретної ділянки мозку. Проте цей експеримент дає змогу краще зрозуміти, як саме наш мозок обробляє навколишній світ.

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На думку дослідників, висновки роботи можуть призвести до прориву в розумінні роботи людського мозку. Адже інтелект — це не лише пам’ять чи навчання, а передусім ефективність обробки інформаційного потоку.

Нагадаємо, про простий візуальний тест, який приховує невеликий, але важливий нюанс.

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