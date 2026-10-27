Ці 5 порід собак кінолог радить заводити сім’ям: хто несподівано очолив рейтинг

Найкращі породи собак для сім’ї — кінолог назвав несподіваний топ-5 / © Unsplash

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Під час вибору собаки для родини багато хто насамперед згадує лабрадорів або золотистих ретриверів. Однак фахівець із поведінки собак Кейсі Рей запропонував п’ять інших порід, які, на його думку, також чудово підходять для сімей із дітьми.

Про це пише Express.

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Експерт свідомо не включив до добірки лабрадорів і золотистих ретриверів. За його словами, ці породи й без того добре відомі як чудові сімейні собаки, тому він вирішив звернути увагу на інші варіанти.

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5. Боксер

П’ятірку відкриває боксер. Це розумні, активні та грайливі собаки, які, за словами Рея, добре ладнають із дітьми. Рівень енергійності може відрізнятися залежно від конкретного собаки, однак фахівець наголошує на важливості базового дресирування та чітких правил.

4. Ши-тцу

Наступним кінолог назвав ши-тцу. Невеликі розміри цих собак роблять їх зручними для подорожей, а складного навчання вони, за словами експерта, не потребують. Ши-тцу належать до собак-компаньйонів і орієнтовані насамперед на спілкування з людиною.

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3. Коргі

Третю сходинку посіли коргі. Представники цієї породи розумні та віддані, однак потребують фізичної активності, соціалізації та навчання. Рей звернув увагу на пастуше походження коргі та їхній високий інтелект. За належного дресирування, вважає він, такі собаки добре почуваються в родині.

2. Пудель

На другому місці опинилися пуделі. Експерт відзначив їхню здатність до навчання, адаптивність та шерсть, яка практично не линяє. Пуделі бувають різних розмірів — той, мініатюрні та стандартні — і, за словами Рея, можуть бути чудовими собаками-компаньйонами.

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1. Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Найкращим вибором для сім’ї кінолог назвав кавалер-кінг-чарльз-спанієля. Представники цієї породи мають лагідну та доброзичливу вдачу, прагнуть бути поруч із господарями та охоче проводять час із дітьми.

Саме простий у повсякденному житті характер і орієнтованість на людину стали головними причинами, через які Рей поставив кавалер-кінг-чарльз-спанієля на перше місце свого рейтингу.

Нагадаємо, не всі собаки з милою зовнішністю мають поступливий характер. Експерти склали список із 10 популярних порід, представники яких за певних обставин можуть кусатися або проявляти агресію.

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