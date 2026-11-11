Ці 5 жіночих імен пов’язують з високим інтелектом: одне з них ніколи не виходить із моди

5 жіночих імен, які асоціюються з високим інтелектом

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Деякі жіночі імена асоціюються з розумом, компетентністю ы надійністю. Фахівці пояснили, чому саме класичні імена можуть справляти позитивне враження та чи існує зв’язок між іменем людини та її IQ.

Про це повідомило видання Grazia.

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Французький сайт Intelligence.fr дослідив результати 1,27 мільйона IQ-тестів та визначив середні показники для 40 різних імен. Хоча між ними виявили певні відмінності, автори пояснюють їх насамперед середнім віком учасників і поколіннєвими особливостями. Йдеться про так званий ефект Флінна.

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Психолог Альберт Мехрабян із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі досліджував так званий ефект ярлика. Йдеться про те, що певні імена можуть викликати асоціації з серйозністю, компетентністю та стабільністю.

Які 5 жіночих імен пов’язують з високим інтелектом

Ірен. Ім’я походить від грецького слова eirene, що означає «мир». Воно поширене в різних європейських мовах. Саме так звали доньку Марії Кюрі — Ірен Жоліо-Кюрі, яка 1935 року отримала Нобелівську премію з хімії.

Клара. Має латинське походження від слова clarus, яке перекладається як «ясна» або «світла». Ім’я вирізняється простим написанням і вимовою та асоціюється з ясністю, порядком і організованістю.

Олена. Ім’я має грецьке походження ы пов’язане зі світлом. Його вважають класикою поза часом, адже воно передається з покоління в покоління та ніколи по-справжньому не виходить із моди. Водночас ім’я асоціюється з елегантністю та авторитетністю.

Лівія. Походить зі Стародавнього Риму та пов’язане з давньоримським родом Лівіїв. Це коротке ім’я, яке поєднує історичне коріння та відносну рідкісність.

Діана. Ім’я пов’язане з давньоримською богинею полювання. Воно асоціюється з незалежністю, рішучістю та впевненістю. Серед найвідоміших його носійок — принцеса Діана.

Чи впливає ім’я на рівень інтелекту

Дослідження соціальної психології показують, що імена, які легко читати та вимовляти, можуть сприйматися позитивніше. Це пояснюють ефектом легкості оброблення інформації: знайомі та зрозумілі слова викликають більше довіри.

Водночас результати аналізу IQ-тестів не доводять, що певне ім’я робить людину розумнішою.

Отже, імена Ірен, Клара, Олена, Лівія та Діана можуть створювати певне враження про людину, однак самі собою не визначають її інтелектуальних здібностей.

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Нагадаємо, раніше ми писали про п’ять чоловічих імен на літеру «о», які знову повертаються у моду. Йдеться про гарні, але призабуті імена, які можуть зацікавити батьків, що шукають незвичний варіант для майбутнього сина.

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