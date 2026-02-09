ТСН у соціальних мережах

Ці два слова української мови неможливо перекласти — дізнайтеся їхнє справжнє значення

Деякі слова української мови неможливо передати жодною іншою мовою — вони тісно пов’язані з культурою та традиціями.

Українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою світу

Українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою світу / © pexels.com

Серед них особливо виділяються слова «кум» і «кума», які часто ставлять іноземців у справжнє здивування.

Про це у своєму Instagram розповів експерт з ораторського мистецтва Павло Мацьопа.

В українській культурі кум і кума — це не просто хрещені батьки дитини. Під час обряду хрещення вони стають частиною духовної родини, а кумівство створює тісний і довічний зв’язок між родинами.

Куми — це більше ніж друзі: це порадники, опора у складні моменти та близькі люди, на яких завжди можна покластися. При цьому батьки дитини також стають кумами для своїх хрещених, формуючи взаємну підтримку та довіру між родинами.

У більшості мов терміни «хрещений батько» і «хрещена мати» передають лише формальний статус, але ніколи — глибину соціальних і духовних зв’язків, яку символізує українське кумівство.

