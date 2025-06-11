Живуть у спальні та їдять мертву шкіру: вчені попереджають про небезпеку пилових кліщів

Пиловий кліщ / © olex-kurinniy.livejournal.com

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Мільйони мікроскопічних істот, відомих як пилові кліщі, невидимо панують у наших спальнях. Вони ховаються у шторах, постільній білизні та м’яких меблях. Якщо ви часто прокидаєтеся з нежитем або страждаєте від нападів алергії вдома, варто приділити увагу цій проблемі.

Про це пише Huffpost.

Що таке пилові кліщі та де вони ховаються?

За даними Американського фонду астми та алергії, пилові кліщі досягають лише чверті міліметра. Вони обожнюють теплі та вологі місця. Тому наші спальні з матрацами, подушками, ковдрами та шторами, є для них ідеальним середовищем.

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Як пояснює алерголог доктор Манав Сінгла, улюблена їжа пилових кліщів — це частинки відмерлої людської шкіри, які ми природним чином скидаємо щодня. Вони також харчуються шкірою тварин, тому їх можна знайти у волокнах килимів, м’яких іграшок, книгах та інших предметах, де накопичуються ці частинки.

Як пилові кліщі впливають на здоров’я?

Ці крихітні комахи не лише викликають огиду, а й є основною причиною алергії в приміщенні. Доктор Стівен Фурр, сімейний лікар, зазначає, що пилові кліщі «виробляють відходи у вигляді фекалій або відмерлої шкіри прямо в тих місцях вашого будинку, до яких ви торкаєтеся обличчям, таких як диван, подушка чи матрац». Регулярний контакт з цими алергенами може погіршити симптоми астми та алергії.

Алергія на пилових кліщів, за даними Американської асоціації легень, може проявлятися такими симптомами:

Нежить, закладеність носа

Сльозотеча, свербіж в очах

Чхання, кашель

Тиск у ділянці обличчя

Стиснення в грудях, хрипи, задишка

Як визначити алергію на пилових кліщів?

Доктор Сінгла зауважує, що пацієнти з алергією на пилових кліщів часто відчувають сильну закладеність носа та нежить, особливо вранці, якщо сплять на незахищеному матраці. Якщо ви помічаєте у себе такі симптоми, як свербіж у носі, чхання, сльозотеча, кашель або утруднене дихання, варто звернутися до лікаря. Тест на алергію допоможе точно визначити, чи є у вас алергія на пилових кліщів.

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За статистикою, алергени пилових кліщів присутні щонайменше в одному ліжку приблизно у чотирьох з п’яти будинків у США. Доктор Фурр заспокоює, що повністю позбутися їх неможливо, оскільки вони є у всіх. Найкраще, що ви можете зробити — це стежити за своїм самопочуттям і приділяти більше часу прибиранню. Особливо коли симптоми алергії посилюються.

Боротьба з пиловими кліщами: Практичні поради та медичні рішення

Отже, як боротися з невидимими ворогами у вашій спальні? Експерти радять почати з регулярного прибирання, зосередившись на місцях скупчення пилових кліщів.

Для початку, частіше періть штори. Частота може варіюватися від щотижня до кожні 3-6 місяців, залежно від ваших відчуттів. Крім того, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Постільна білизна. Раз на тиждень періть наволочки та простирадла при високій температурі.

Прибирання. Щотижня пилососьте підлогу та штори, використовуючи пилосос зі спеціальним фільтром.

Очищення повітря. Використовуйте очищувач та осушувач повітря у спальні.

Захист матраца. Одягайте на матраци спеціальні алергічні покривала.

М’які іграшки. Доктор Сінгла радить раз на тиждень класти м’які іграшки дітей у морозильну камеру на ніч, щоб знищити пилових кліщів.

Оскільки в повітрі багато інших алергенів, таких як пилок дерев, трав і бур’янів, краще тримати вікна у спальні закритими. Це допоможе зменшити ризик алергічних реакцій на зовнішні подразники.

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Коли звертатися до лікаря та які є медичні рішення

Якщо, попри всі зусилля, алергія не зникає — зверныться до лікаря. Доктор Фурр зазначає, що визначити точну причину таких поширених симптомів, як чхання, нежить або свербіж у носі, може бути складно. Все через сотні алергенів, з якими ми стикаємося щодня. Ваш сімейний лікар допоможе виключити алергени або, за необхідності, направить до алерголога.

Доктор Сінгла підкреслює, що «агресивні екологічні заходи у вашій спальні можуть дещо змінити ситуацію». Однак, якщо цього недостатньо, існують також медичні варіанти:

Пероральні антигістамінні препарати. Можна спробувати такі таблетки від алергії, як Зіртек, Кларитин, Аллегра або Зізал.

Назальні спреї. Ефективними можуть бути назальні спреї, такі як Флоназе, Насокорт або Ринокорт.

Імунотерапія. Щеплення від алергії, спрямовані саме на пилових кліщів, або спеціальні рецептурні таблетки під язик можуть бути «надзвичайно ефективними» у довгостроковій перспективі.

Доктор Фурр підсумовує, що повністю позбутися алергенів у приміщенні зазвичай неможливо. Проте, «чудовим початком буде пошук балансу між ретельним прибиранням та прийомом будь-яких ліків від алергії, рекомендованих вашим сімейним лікарем».

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