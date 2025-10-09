Ці п’ять порід собак ніколи вас не зрадять: експерти назвали найвідданіших компаньйонів

Доберман

Деякі породи собак особливо вирізняються своєю вірністю та готовністю захищати господаря. Ветеринари назвали п’ять найнадійніших порід, які завжди залишатимуться поруч і не підведуть у складній ситуації.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Німецька вівчарка

Ця порода давно вважається символом відданості та розуму. Ветеринарка Ніта Васудеван пояснила, що німецькі вівчарки поєднують у собі захисний інстинкт і високу здатність до дресування. Саме тому їх часто обирають як службових чи поліцейських собак.

Докторка Хюн Хан додає: «Вони будуть завжди поруч з вами і є найщасливішими, коли мають роботу або мету. Вони добре почуваються в активних сім’ях, де їм дають структуру і дресують».

Золотистий ретривер

Доброзичливі, терплячі й завжди готові догодити — саме такими експерти описують золотистих ретриверів. Вони чудово підходять для сімей із дітьми чи кількома домашніми улюбленцями.

Фахівці наголошують: ці собаки потребують регулярних прогулянок і ветеринарного контролю, адже схильні до алергій та вушних інфекцій.

Бордер-колі

Надзвичайно розумні та працелюбні, бордер-колі ідеальні для людей, які ведуть активний спосіб життя. За словами докторки Хан, ці собаки відчувають себе найкраще, коли мають постійне заняття — тренування, ігри або випасання. Без розумового навантаження вони можуть ставати тривожними.

Стандартний пудель

Пуделі відомі своїм інтелектом і чутливістю до емоцій власників. Їх легко дресувати, а завдяки гіпоалергенній шерсті вони підходять людям із алергіями. Проте догляд за шерстю потребує регулярності.

Доберман

Добермани — безстрашні охоронці та віддані компаньйони. Вони формують сильний зв’язок зі своїми господарями, але можуть насторожено ставитися до незнайомців. Експерти зазначають, що ця порода потребує досвідченого власника, який зможе забезпечити дисципліну, фізичні навантаження та впевнене керівництво.

Нагадаємо, якщо ви мрієте про активного чотирилапого друга, який щодня заряджатиме вас енергією, варто звернути увагу на найграйливіші породи. Експерти склали добірку з семи собак, які найбільше люблять проводити час у русі та гратися зі своїми господарями.