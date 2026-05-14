Ці породи собак можуть не пережити спеку: ветеринар назвала головну небезпеку

Мопс / © Associated Press

Улітку деякі породи собак особливо вразливі до перегріву та теплового удару. За словами ветеринарки Сюзанни Мойес, тепловий стрес у тварин може виникати вже за температури понад 25 градусів, а за 30 градусів і вище ризик теплового удару різко зростає.

Про це йдеться в матеріалі Express.

Фахівчиня попереджає: якщо у собаки з’явилися прискорене дихання, сильне слиновиділення, потемніння ясен, неспокій, хитка хода, блювання або діарея, потрібно негайно звернутися до ветеринара. Також слід одразу почати охолоджувати тварину, але робити це обережно.

Які собаки найважче переносять спеку

Найбільше ризикують брахіцефальні породи — собаки з короткою та пласкою мордою. Через особливості будови дихальних шляхів їм складніше охолоджувати організм у спекотну погоду.

До групи ризику належать:

мопси;

бульдоги;

бостон-тер’єри;

боксери;

чау-чау;

золотисті ретривери;

хаскі;

німецькі вівчарки;

грейхаунди;

літні собаки;

собаки з надмірною вагою.

За словами ветеринарки, боксери хоч і не мають настільки пласкої морди, як деякі інші породи, однак через коротшу будову морди також можуть важче переносити спеку. Бостон-тер’єри так само більш схильні до теплового удару.

Окрему увагу фахівці радять звертати на собак із густою подвійною шерстю. У чау-чау, хаскі, німецьких вівчарок і золотистих ретриверів шерсть може затримувати тепло, що підвищує ризик перегріву.

Несподівано вразливими можуть бути й грейхаунди. Попри відсутність густої шерсті, їхній тонкий шерстяний покрив гірше захищає від сонця, тому ці собаки можуть швидко перегріватися.

Як захистити собаку від спеки

Ветеринарка радить не залишати собак під прямим сонцем надовго, особливо якщо тварина належить до групи ризику. У спекотні дні собака має мати доступ до тіні та свіжої води.

Лежанку краще розміщувати у прохолодному приміщенні, бажано на нижньому поверсі будинку, де температура нижча. Вдень варто закривати штори або жалюзі, щоб у кімнату не потрапляло зайве тепло. Для циркуляції повітря можна відчинити вікно або використати вентилятор, але не спрямовувати його безпосередньо на тварину.

У спеку можна додавати кубики льоду в миску з водою. Також ветеринарка радить робити охолоджувальні ласощі: наприклад, заморозити іграшку з невеликою кількістю м’ясного або рибного соусу, щоб собака могла її облизувати.

Якщо у тварини з’явилися ознаки теплового удару, її потрібно перенести в затінене місце та поступово охолоджувати вологими рушниками. Водночас не можна класти на собаку лід — це може спричинити шок.

Окремо фахівці радять регулярно доглядати за шерстю. Довгошерстих собак улітку варто щодня вичісувати, а під час тривалої спеки можна розглянути легку літню стрижку.

