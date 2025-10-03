ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

Цей птах будує найбільше у світі гніздо: який вигляд воно має

Як білоголовий орлан зводить гігантські гнізда, що слугують домом поколінням.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Білоголовий орлан

Білоголовий орлан / © pixabay.com

Білоголовий орлан — не просто хижак, а справжній архітектор дикої природи. Він є неперевершеним майстром зведення аері — колосальних гнізд, які щорічно добудовуються та розширюються. Саме цей птах є абсолютним рекордсменом серед пернатих за розміром своїх споруд.

Про це пише Discover Wildlife.

Масштаби будівництва просто вражають. Найбільше зареєстроване гніздо, знайдене у Флориді, мало:

  • 2,9 метра в діаметрі (9,5 футів);

  • 6 метрів у глибину (20 футів);

  • важило понад 2 тонни (4400 фунтів).

Ця гігантська споруда зі сплетених гілок зазвичай розташовується на високому дереві поблизу води або на скелях. Звичайні розміри гнізда — понад 1,5 метра завширшки та понад 90 сантиметрів заввишки.

Білоголовий орлан. / © Pixabay

Білоголовий орлан. / © Pixabay

Секрет монументальності полягає в довговічності та вірності місцю: пара орланів повертається до свого аері щороку, щоб його зміцнити. Завдяки цій послідовній роботі, через роки гнізда можуть дорости до 2,4 метра в діаметрі та 3,6 метра в глибину, досягаючи ваги понад дві тонни.

Всередині цієї фортеці орлани створюють затишну колиску: вони ретельно вистилають внутрішню камеру травою, мохом і пір’ям, забезпечуючи ідеальну ізоляцію для яєць та пташенят.

Білоголовий орлан. / © pixabay.com

Білоголовий орлан. / © pixabay.com

Ці багатотонні «фамільні маєтки» не лише захищають орленят від хижаків і негоди. Вони є домівкою для багатьох поколінь, адже відомо, що деякі пари використовують одне й те саме гніздо протягом десятиліть.

Нагадаємо, в Україні є птах, який може прожити понад пів століття. Йдеться про крука — одного з найбільших і найрозумніших представників родини воронових.

В Україні живе найбільший літаючий птах Європи — дрохва євразійська. Вона є найбільшим пернатим, який здатний злітати в нашій країні, і входить до числа найбільших птахів світу. Через рідкісність цей вид занесений до Червоної книги України.

Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie