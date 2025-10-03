Цей птах будує найбільше у світі гніздо: який вигляд воно має

Білоголовий орлан / © pixabay.com

Реклама

Білоголовий орлан — не просто хижак, а справжній архітектор дикої природи. Він є неперевершеним майстром зведення аері — колосальних гнізд, які щорічно добудовуються та розширюються. Саме цей птах є абсолютним рекордсменом серед пернатих за розміром своїх споруд.

Про це пише Discover Wildlife.

Масштаби будівництва просто вражають. Найбільше зареєстроване гніздо, знайдене у Флориді, мало:

Реклама

2,9 метра в діаметрі (9,5 футів);

6 метрів у глибину (20 футів);

важило понад 2 тонни (4400 фунтів).

Ця гігантська споруда зі сплетених гілок зазвичай розташовується на високому дереві поблизу води або на скелях. Звичайні розміри гнізда — понад 1,5 метра завширшки та понад 90 сантиметрів заввишки.

Білоголовий орлан. / © Pixabay

Секрет монументальності полягає в довговічності та вірності місцю: пара орланів повертається до свого аері щороку, щоб його зміцнити. Завдяки цій послідовній роботі, через роки гнізда можуть дорости до 2,4 метра в діаметрі та 3,6 метра в глибину, досягаючи ваги понад дві тонни.

Всередині цієї фортеці орлани створюють затишну колиску: вони ретельно вистилають внутрішню камеру травою, мохом і пір’ям, забезпечуючи ідеальну ізоляцію для яєць та пташенят.

Білоголовий орлан. / © pixabay.com

Ці багатотонні «фамільні маєтки» не лише захищають орленят від хижаків і негоди. Вони є домівкою для багатьох поколінь, адже відомо, що деякі пари використовують одне й те саме гніздо протягом десятиліть.

Реклама

Нагадаємо, в Україні є птах, який може прожити понад пів століття. Йдеться про крука — одного з найбільших і найрозумніших представників родини воронових.

В Україні живе найбільший літаючий птах Європи — дрохва євразійська. Вона є найбільшим пернатим, який здатний злітати в нашій країні, і входить до числа найбільших птахів світу. Через рідкісність цей вид занесений до Червоної книги України.