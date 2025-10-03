- Дата публікації
Цей птах будує найбільше у світі гніздо: який вигляд воно має
Як білоголовий орлан зводить гігантські гнізда, що слугують домом поколінням.
Білоголовий орлан — не просто хижак, а справжній архітектор дикої природи. Він є неперевершеним майстром зведення аері — колосальних гнізд, які щорічно добудовуються та розширюються. Саме цей птах є абсолютним рекордсменом серед пернатих за розміром своїх споруд.
Про це пише Discover Wildlife.
Масштаби будівництва просто вражають. Найбільше зареєстроване гніздо, знайдене у Флориді, мало:
2,9 метра в діаметрі (9,5 футів);
6 метрів у глибину (20 футів);
важило понад 2 тонни (4400 фунтів).
Ця гігантська споруда зі сплетених гілок зазвичай розташовується на високому дереві поблизу води або на скелях. Звичайні розміри гнізда — понад 1,5 метра завширшки та понад 90 сантиметрів заввишки.
Секрет монументальності полягає в довговічності та вірності місцю: пара орланів повертається до свого аері щороку, щоб його зміцнити. Завдяки цій послідовній роботі, через роки гнізда можуть дорости до 2,4 метра в діаметрі та 3,6 метра в глибину, досягаючи ваги понад дві тонни.
Всередині цієї фортеці орлани створюють затишну колиску: вони ретельно вистилають внутрішню камеру травою, мохом і пір’ям, забезпечуючи ідеальну ізоляцію для яєць та пташенят.
Ці багатотонні «фамільні маєтки» не лише захищають орленят від хижаків і негоди. Вони є домівкою для багатьох поколінь, адже відомо, що деякі пари використовують одне й те саме гніздо протягом десятиліть.
