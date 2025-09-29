Ці речі з бабусиного серванту можуть коштувати цілий статок: що не слід викидати

Сервіз / © pexels.com

Реклама

Попри падіння попиту на вінтажні сервізи таких марок, як Royal Doulton та Wedgwood, експерти закликають не викидати старий посуд з бабусиних сервантів. Мода циклічна, і деякі рідкісні зразки вже зараз коштують цілий статок, тоді як інші мають шанс відродитися впродовж десятиліття.

Про це пише Daily Mail.

Тим, хто сподівався отримати у спадок сервіз Royal Doulton і розбагатіти на ньому, варто готуватися до розчарування: охочих купувати такі речі майже немає, адже більшість віддає перевагу дешевим наборам для щоденного користування.

Реклама

Популярність вінтажних сервізів почала згасати ще тоді, коли родини поступово відмовилися від традиційних вечерь за столом на користь перекусів перед телевізором і віддавання посуду в посудомийку замість ручного миття.

Остаточного удару завдала поява «дорогого на вигляд», але дуже дешевого посуду з онлайн-магазинів на кшталт Temu чи TikTok Shop.

Минулого тижня компанія Fiskars, власник Wedgwood, оголосила про 90-денне призупинення роботи заводу в Барластоні через падіння попиту. Це велика втрата для бренду, який вид 1759 року прикрашав столи від Букінгемського палацу до Білого дому.

За кілька місяців до цього банкрутство оголосила Moorcroft Pottery зі Сток-он-Трента, яку в останній момент врятував нащадок засновника.

Реклама

Попит на ринку впав настільки, що навіть благодійні магазини нерідко відмовляються приймати сервізи — вони просто не знаходять покупців.

«Зараз ці набори мають відмінну цінність — іноді в Ikea новий сервіз обійдеться дорожче. Але я бачу, що люди знову починають цінувати речі, які дарують тепло, комфорт і ностальгію. Це лише початок, але перші ознаки відновлення вже є», — розповів експерт програми Antiques Roadshow Марк Гілл.

Скільки може коштувати вінтажний сервіз?

Зазвичай набори складаються з 16-24 предметів, але можуть включати додаткові елементи — соусники, маслянки чи блюда. Дизайн, кольори та форма залежать від часу створення і майстра.

На аукціонах найчастіше трапляються вироби Royal Doulton, Wedgwood, Royal Albert, Royal Worcester та Minton. Проте надмірна поширеність таких марок може знижувати їхню вартість.

Реклама

Майк Гарсайд із Vintage Farmhouse Antiques пояснює: «Сьогодні людям потрібні речі, які можна мити в посудомийці і ставити в мікрохвильовку — а це відсіює чимало старих сервізів».

Сервірувальна тарілка Джозефа Клементсона Пекіна зі стаффордширського фарфору, приблизно 1830-1860 рр. / © Daily Mail

Золоте або платинове оздоблення на краях робить такий посуд непрактичним.

Нині популярності набирають пасторальні чи лісові мотиви у синьо-білій або червоно-білій гамі. А ось пишно декоровані Royal Doulton чи Worcester вийшли з моди.

У 1960-70-х роках сервізи Royal Doulton продавалися за 1000 фунтів стерлінгів (нині це 55 440 грн), тоді як зараз їх можна знайти лише за 50 (2 772 грн).

Реклама

«Їхнє застосування обмежене — хіба що для вишуканих вечерь, які зараз рідкість. Люди дедалі більше шукають практичні речі для щоденного вжитку», — каже Гарсайд.

Які старовинні сервізи є дорогими зараз?

Замість цього він радить звернути увагу на ironstone china XIX століття від Broadhurst, Spode і Johnson Brothers. Особливу цінність мають вироби з маркуванням Seaforth: вони стилізовані під Георгіанську чи Вікторіанську епоху, але виготовлені у середині ХХ століття, тож залишаються міцними та сучасними.

Колекціонери також високо оцінюють старіші зразки, створені у 1890-х — на початку Першої світової. Рідкісні вироби Ridgway Blue коштують від 60 (3 326 грн) до 120 фунтів (6 652 грн) за тарілку.

Є й рекорди: нещодавно Ewbank продав сервіз Royal Crown Derby у візерунку Gold Aves за 5 200 фунтів (288 288 грн), а Spode — за 1 524 фунти (84 490 грн).

Реклама

Чашка з блюдцем Wonderlust Jasmine Bloom / © Daily Mail

Як вигідно купувати і продавати старі сервізи?

Під час вибору звертайте увагу на блиск і стан глазурі. Повний набір не є обов’язковим — окремі предмети легше продати, адже люди часто шукають заміну втраченим.

Зростає мода на так звані harlequin sets, коли різні бренди і малюнки поєднують у єдиний стильний комплект.

Дізнатися історію сервізу можна за допомогою штучного інтелекту — достатньо описати його чи завантажити фото до ChatGPT, щоб отримати інформацію про рік і виробника. Хоча дані можуть бути неточними, це хороша відправна точка.

Також варто користуватися аукціонними базами продажів і звертатися до місцевих аукціонних домів, які часто дають безкоштовні оцінки.

Реклама

На eBay важливо орієнтуватися на категорію sold items, адже виставлені ціни не завжди відповідають реальності.

«Іноді можна знайти річ за £1 у благодійному магазині, але якщо дізнатися її історію — хто і коли виготовив, — ціна може зрости до £600», — додає Гарсайд.

Дешевші набори зручно продавати на eBay чи Etsy, але потрібно враховувати витрати на доставку. Рідкісні екземпляри краще виставляти на аукціони.

Найголовніше — купувати те, що подобається, наголошує Гілл: «Ці речі створювалися для користування. Мода змінюється циклічно, тому варто брати те, що відповідає вашому стилю».

Реклама

Чому не варто поспішати викидати Wedgwood?

Оцінювач Ден Хетфілд закликає не недооцінювати Wedgwood і прогнозує його відродження впродовж наступного десятиліття.

«Хоча зараз Wedgwood переживає важкі часи, я вірю, що попереду на нього чекають кращі дні. Можливо, ці набори зараз не здаються модними, і багато хто їх викидає. Але цим ми втрачаємо шанс заробити в майбутньому й водночас засмічуємо планету. Через кілька років це призведе до рідкості виробів Wedgwood, а отже — до зростання їхньої вартості», — пояснив оцінювач.

До слова, колекціонер ручок по-справжньому виграв у «лотерею» секондгенду, придбавши дві ручки відомого бренду Montblanc лише за 60 дол. Як виявилося, це були абсолютно нові Montblanc Meisterstuck 145 Classique Platinum, вартість яких на офіційному сайті сягає 480 фунтів стерлінгів за одиницю.