Ці сім порід собак найважче переносять самотність: кого краще не залишати вдома надовго

Сім порід собак, які найважче переносять самотність — повний список

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Собаки по-різному переносять відсутність господаря, однак представники деяких порід особливо схильні до тривоги розлуки. Через сильну прив’язаність до людей, високий рівень енергії або потребу в постійній активності самотність може стати для них серйозним випробуванням.

Про це пише Express із посиланням на дані Furbo.

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Тривога розлуки — це поведінковий розлад, за якого собака відчуває сильний страх або паніку, залишаючись без господаря. Серед характерних ознак — тривалий гавкіт і скиглення, пошкодження меблів та дверей, справляння потреб у будинку, неспокійне ходіння, важке дихання або надмірне слиновиділення.

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Проблема може виникнути у будь-якого собаки, однак деякі породи через особливості характеру та потребу в спілкуванні вважаються більш схильними до неї.

Лабрадор-ретривер. Лабрадори дуже соціальні та люблять перебувати поруч із людьми. Попри зазвичай спокійний характер, тривала відсутність господаря може даватися їм непросто.

Бордер-коллі. Ці собаки вирізняються високим інтелектом та енергійністю, тому потребують фізичних навантажень і розумової стимуляції. Без активності вони можуть нудьгувати та відчувати стрес, що підвищує ризик тривожної поведінки.

Кавалер-кінг-чарльз-спаніель. Породу виводили насамперед як собаку-компаньйона, тому її представники сильно орієнтовані на людину. Тривале перебування на самоті може призводити до надмірного гавкоту або деструктивної поведінки.

Джек-рассел-тер’єр. Невеликі розміри цих собак оманливі: вони дуже активні та потребують багато руху і розваг. кщо джек-расселу бракує фізичної активності та розваг, він може нудьгувати й почати псувати речі.

Німецька вівчарка. Як представники робочої породи, німецькі вівчарки потребують регулярних фізичних навантажень. Тривала самотність і нестача активності можуть провокувати нудьгу та тривожність.

Австралійська вівчарка. Цим собакам також необхідні рух і постійна розумова стимуляція. Якщо надовго залишати їх без занять, вони можуть почати відчувати тривогу.

Бішон-фрізе. Породу створювали для компанії людині, тому бішони особливо цінують присутність господаря. Бішони погано переносять самотність, а тривала відсутність господаря може спричиняти сильний стрес і тривожність.

Фахівці радять привчати собак до самотності поступово: спочатку залишати їх на короткий час, а потім повільно збільшувати тривалість відсутності. Вихід із дому та повернення також варто робити спокійними, не перетворюючи їх на емоційну подію.

Карати тварину за поведінку, спричинену тривогою, не рекомендують, оскільки це може лише посилити проблему. Якщо симптоми виражені сильно, власникам радять звернутися до ветеринара.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які популярні породи собак можуть виявитися дорогими для власників через ризик розвитку певних захворювань.

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