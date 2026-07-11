Ці три кольори найчастіше вибирають люди з низьким інтелектом: чи є серед них той, який вам подобається

Улюблений колір

Реклама

Колірні уподобання людини можуть видати її реальний рівень інтелекту. До такого несподіваного висновку дійшли дослідники з Університету Ханьян у Сеулі. Корейські психологи провели науковий експеримент і з’ясували, що вибір колірної гами здатен розповісти про людину набагато більше, ніж здається на перший погляд.

Як пов’язані колірні уподобання та інтелект

У кожної людини є свої улюблені кольори: хтось схильний вибирати всі відтінки сірого, інший купує чорне або обожнює яскраві речі, третій терпіти не може синій або жовтий, а хтось віддає перевагу пастельним тонам. Фахівці вважають, що дізнатися більше про особистість можна, навіть просто глянувши на колір її кросівок.

Дослідження показало, що люди з високим рівнем інтелекту, зокрема емоційним, частіше тягнуться до нюансованих, м’якших, складніших або тонших відтінків. Наприклад, більш вдумливі особистості віддають перевагу синьо-сірим або пастельним ненасиченим тонам. Натомість любителі яскравих і насичених кольорів часто мають простіший характер або інтелект.

Реклама

Які три кольори вибирають люди з низьким інтелектом

Люди з невисоким рівнем когнітивного профілю зазвичай тягнуться до кричущих і «вирвиоких» відтінків. Вчені чітко визначили три «найпідозріліші» кольори, які найчастіше обирають особи з низьким IQ:

червоний або фуксія

флуоресцентний жовтий

лаймово-зелений (від якого у спокійних людей може початися мігрень)

Автори дослідження — психологи Жюльєтт Джуе (Juliette Jouet) та Чон Хі Ха (Jeong-Hee Ha) з Університету Ханьян у Сеулі — зазначають: «Ця схильність до „сміливих“ кольорів, найімовірніше, пов’язана з пошуком негайної стимуляції, інстинктивного задоволення».

Чому все не так однозначно

Психологи закликають не поспішати з радикальними висновками та ставитися до результатів експерименту зі скепсисом. Улюблений колір — річ тонка, яка відображає індивідуальне бачення світу з фільтрами чи без них. Прямолінійно «в лоба» говорити про розум лише за кольором одягу не можна, адже на вибір впливає безліч факторів:

ссобистий життєвий досвід

тип темпераменту та риси характеру

поточний настрій і психологічний стан

несвідомі установки

Психологічний стан і колірний тест Макса Люшера

На вибір відтінку в конкретний момент часу сильно впливає нервово-психічна стійкість людини. На цьому принципі базується відомий колірний тест, який розробив швейцарський психотерапевт Макс Люшер. Коротке розшифрування його трактування таке:

Реклама

Чорний колір обирають інтроверти — люди, поглинені самими собою, своїми переживаннями та схильні до саморефлексії.

Білому віддають перевагу екстраверти або просто дуже світлі натури.

Червоний нерідко вибирають агресивні або дуже енергійні особистості.

Блакитний виступає символом спокою, умиротворення, миролюбності та котиків.

Тож якщо раптом ви помітили, що потягнулися до лаймово-зеленого пуховика, панікувати не варто. Можливо, вам просто захотілося трохи веселощів на сірому тлі буднів, а інтелект обов’язково виявиться у чомусь іншому — наприклад, у виборі гарної книжки на вечір.

Новини партнерів