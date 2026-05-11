Ці українські прізвища мають литовське князівське коріння: перевірте своє у списку

Українські прізвища можуть зберігати сліди давнього шляхетського походження. Деякі родові імена, які й досі трапляються в Україні, пов’язують із литовськими князями та знаттю часів Великого князівства Литовського.

Про це як повідомив 24 канал розповів доктор географічних наук та академік Національної академії наук вищої освіти України Петро Масляк на своєму YouTube-каналі.

За його словами, частина таких прізвищ походить від князівських і боярських родів, які відігравали важливу роль у державному та культурному житті Великого князівства Литовського. Згодом ці родові імена поширилися й серед української знаті.

Дослідник зазначає, що такі прізвища часто вирізняються мелодійністю та архаїчними мовними формами. У сучасному світі вони привертають увагу тим, що можуть свідчити про дворянське або шляхетне коріння.

Серед прізвищ, які Петро Масляк пов’язує з литовськими князівськими родами, — Сапіга, Хоткевич, Чернецький, Нимерович, Вишневецький, Лукомський, Острозький, Косаківський, Сангушко, Чорторийський, Заславський, Ружинський, Любомирський, Корецький та Виговський.

Деякі з цих прізвищ нині є доволі поширеними в Україні. Наприклад, прізвище Чернецький мають 3211 людей, а Корецький — 2414. Також в Україні проживає 1042 носії прізвища Виговський і 1009 людей із прізвищем Сапіга.

Водночас окремі князівські родові імена сьогодні вважаються рідкісними. Так, прізвище Хоткевич мають лише 24 людини, Косаківський — 147, Ружинський — 211, а Любомирський — 104. Прізвище Чорторийський мають лише двоє українців.

Деякі родові імена майже зникли. Зокрема, в Україні залишився лише один носій прізвища Острозький, який проживає на Львівщині. Також лише одна людина має прізвище Сангушко. Водночас носіїв прізвища Нимерович в Україні наразі не залишилося.

Окремо фахівці звертають увагу на характерні закінчення, які можуть свідчити про литовське походження прізвища. Мовознавець Юліан Редько у праці «Сучасні українські прізвища» писав, що до литовських за походженням можуть належати родові імена із закінченнями -йло, -айло, -ейло, -ійло, -ойло, -уйло та -яйло. Серед прикладів таких прізвищ дослідники називають Міняйло, Жмайло, Нечитайло та Мазайло.

