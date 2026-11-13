Ця помилка на Новий рік може коштувати вам удачі: про яку заборону знають не всі

Чи можна прати на Новий рік: що кажуть народні прикмети / © pexels.com

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Однак із цими звичними справами пов’язані цікаві народні повір’я. Наприклад, у деяких країнах вважають, що 1 січня краще не братися за прання і прибирання, адже так можна відлякати удачу на весь рік.

Звідки взялися ці заборони, чому не радять запускати пральну машину в перший день січня та які незвичайні новорічні традиції існують у різних країнах — розповідаємо далі.

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Чому не можна прати 1 січня

З пранням у перший день року пов’язано кілька доволі незвичайних повір’їв. За одним із них, разом із брудною водою людина нібито змиває з дому щастя, фінансовий добробут і удачу. Тому прихильники народних прикмет радять розібратися з білизною ще до новорічної ночі, а 1 січня залишити для відпочинку.

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Є й більш тривожне тлумачення. У народі вірили, що прання на початку року може накликати хворобу або навіть смерть когось із членів родини. Звісно, це лише повір’я, яке не має наукового підтвердження, проте в деяких сім’ях його досі дотримуються.

Обережними радять бути й із винесенням сміття. За повір’ям, разом із непотрібними речами з оселі можна винести сімейне щастя, достаток і добробут. Саме тому генеральне прибирання намагаються закінчити до настання Нового року.

Чому в Китаї не прибирають у перші дні нового року

Цікава традиція, пов’язана з прибиранням, існує в Китаї. Щоправда, там ідеться про святкування Місячного Нового року, дата якого щороку змінюється.

Перед святом китайські родини ретельно прибирають свої домівки. Зазвичай це роблять приблизно за десять днів до Нового року. Вважається, що таким чином можна позбутися всього поганого, що залишилося від попереднього року, і підготувати оселю до нових подій.

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А ось після початку святкувань віник і швабру відкладають убік. За традицією, прибирання в цей час може вимести з дому щойно отриману удачу. Також намагаються не виносити сміття та не мити голову, щоб не втратити щастя й добробут.

Незвичайні новорічні прикмети в різних країнах світу

У кожній країні є свої звичаї, з якими пов’язують майбутнє благополуччя. Деякі з них можуть здатися незвичними, але місцеві жителі охоче підтримують ці традиції з року в рік.

Ось кілька цікавих прикладів:

Іспанія. Тут Новий рік зустрічають із виноградом. Коли годинник починає бити опівніч, потрібно з’їсти 12 виноградин — по одній на кожен удар. Кожна ягода символізує місяць нового року, а той, хто впорається із завданням, за повір’ям, матиме удачу всі 12 місяців. Данія. Одна з найцікавіших місцевих традицій — розбивати старий посуд біля дверей друзів і родичів. Вважається, що купа уламків біля порога віщує господарям щасливий рік. Тож розбиті тарілки тут можуть стати приємним новорічним знаком. Греція. На Новий рік греки розбивають біля входу до будинку гранат. Його зернятка символізують достаток, багатство та родючість. За повір’ям, що більше зерен розсиплеться, то щедрішим буде наступний рік. Бразилія. Деякі бразильці вирушають до океану й опівночі перестрибують через сім хвиль. Кожна з них пов’язана з бажанням, яке людина загадує на майбутнє. Вважається, що такий ритуал допомагає залучити удачу. США. Тут поширена традиція зустрічати Новий рік поцілунком опівночі. Вважається, що він допомагає зберегти кохання та гармонію у стосунках протягом наступних 12 місяців. А ще мільйони американців стежать за знаменитим новорічним відліком на Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Як бачимо, новорічні звичаї в різних країнах суттєво відрізняються. Хтось їсть виноград, хтось розбиває гранати, а хтось відкладає домашні справи на кілька днів. Тому, якщо ви вірите в прикмети, прання та прибирання краще завершити заздалегідь. А 1 січня можна спокійно провести час із близькими.

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FAQ

Чи можна прати одяг 1 січня?

Так, жодних реальних заборон на прання цього дня немає. Однак за народними повір’ями запускати пральну машину на Новий рік не рекомендують. Вважається, що так можна змити сімейний добробут і накликати неприємності на близьких.

Чому не можна прибирати та виносити сміття на Новий рік?

За народними прикметами, прибирання та винесення сміття 1 січня символізують втрату достатку й удачі. Саме тому радять вимити підлогу, винести непотрібні речі та навести лад у домі ще до настання Нового року.

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