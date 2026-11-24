Круто зварені яйця / © www.freepik.com/free-photo

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Приготування яєць круто нескладне і не вимагає спеціального обладнання. Важливо знати, як довго їх варити. Навіть зайві 30 секунд можуть призвести до гумових білків і сухих, крихких жовтків, тоді як недоварювання зробить їх неїстівними.

Про це пише Martha Stewart.

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Як довго варити яйця

Розмір яєць, які ви використовуєте (середні, великі або дуже великі), визначає, як довго їх варити. Більшість людей готують великі яйця, для цього потрібно від 10 до 12 хвилин, каже Ліза Стіл, птаховод у п’ятому поколінні.

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«Яйце, зварене круто протягом 12 хвилин, — це максимальний час, який я готова витратити на (велике) яйце круто», — каже вона. Для яєць середнього або дуже великого розміру скоригуйте час приготування приблизно на 1 хвилину — залежно від того, наскільки щільний або «тягучий» жовток ви полюбляєте.

Час на повністю зварений жовток:

Середні яйця: від 8 до 10 хвилин

Великі яйця: від 10 до 12 хвилин

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Дуже великі яйця: від 12 до 14 хвилин

На час приготування яєць вплинуть такі фактори:

Температура яєць: Вказаний вище час стосується яєць, які ви візьмете одразу з холодильника та перенесете на сковороду. Якщо яйця вже кімнатної температури, вони приготуються трохи швидше.

Кількість яєць: Велика кількість яєць на одній сковороді готуватиметься трохи довше.

Об’єм води: Для рівномірного часу завжди використовуйте достатньо води, щоб вона покривала яйця приблизно на 5 см, але не наповнюйте сковороду більше.

Чому час такий важливий

Варені яйця готуються за допомогою процесу, який називається кондуктивним нагріванням, пояснив Розмарі Траут, директор програми та доцент кафедри кулінарного мистецтва та харчових наук Університету Дрекселя.

«Жовток містить багато жиру, тоді як білок — ні, що є однією з причин повільнішої точки згортання жовтків. Жир уповільнює процес приготування», — зауважила вона.

Це пояснює те, чому немає великої різниці в текстурі та твердості білків між некруто та круто звареними яйцями, проте рідкість жовтка змінюється щохвилини.

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Найкращий спосіб приготування:

Заваріть яйця в холодній воді: помістіть яйця в каструлю та залийте їх приблизно на дюйм водою.

Накрийте кришкою, коли вода закипить: доведіть воду до кипіння на середньому вогні. Щойно вода закипить, накрийте каструлю кришкою та встановіть таймер на 10-12 хвилин.

Зупиніть варіння за допомогою крижаної води: як тільки яйця повністю приготуються, обережно перекладіть їх у крижану воду, щоб негайно зупинити процес приготування.

Якщо ви хочете підігріти їх перед подачею, помістіть яйця назад у каструлю з невеликою кількістю теплої води, щоб подавати з тостами, зазначив шеф-кухар, автор кулінарних книг та кулінарна знаменитість Девід Роуз.

Чи безпечніше їсти яйця круто

Яйця круто повністю знищують будь-які бактерії. «З погляду безпеки харчових продуктів, не слід вживати яйця з температурою нижче 74 градусів Цельсія, хіба що ви використовуєте пастеризовані яйця», — каже Траут.

Міністерство сільського господарства США рекомендує варити круто зварені яйця трохи довше, ніж рекомендовано нами, щоб переконатися, що в них не залишилося харчових патогенів: 12 для яєць середнього розміру, 15 хвилин для великих яєць і 18 хвилин для дуже великих яєць. Однак чим довше яйця лежать у гарячій воді, тим сухішими вони будуть на смак.

Нагадаємо, що перевірити свіжість яйця можна без перевірки терміну придатності, занурення у воду чи відварювання. Для цього є значно швидший та простіший спосіб — достатньо лише розбити яйце на пласку поверхню та уважно роздивитися структуру білка.

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