Як вода впливає на інтимні стосунки / © Freepik

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Один простий, але часто недооцінений щоденний ритуал може суттєво вплинути на ваші інтимні стосунки — і вам не доведеться вдаватися до добавок чи складних режимів.

Про це йдеться у матеріалі unilad.

Життя в рутині, стреси на роботі, втома, захворювання та прийом ліків — усе це здатне знижувати лібідо.

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За новими даними від експертів із сексуального здоров’я, кожен четвертий зізнався, що під час сексу в нього виникали судоми м’язів. Більше того, 8% респондентів відчували судоми навіть під час мастурбації. Найчастіше про це повідомляли чоловіки з покоління мілленіалів — 35% з них скаржилися на судоми під час інтимної активності.

Але вихід є — і він надзвичайно простий. За даними дослідження, 22% людей, які дотримувалися цієї здорової звички, оцінили своє сексуальне життя на максимум — 10 з 10. Для порівняння, серед тих, хто не практикує цю звичку, лише 13% дали таку ж оцінку. Також у «гідратованих» людей було вище лібідо: 66% проти 52%.

І що ж це за чарівна звичка? Просто пийте достатньо води.

Нестача води — не лише причина судом, а й серйозна перешкода для задоволення в ліжку. Ми маємо випивати по 6–8 склянок води на день: це підтримує температуру тіла, змащує суглоби, сприяє травленню — і, як тепер з’ясувалося, позитивно впливає на сексуальне здоров’я.

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Як вода впливає на секс?

У спільному опитуванні, на яке посилаються у матеріалі, зʼясувалося, що 67% британців споживають менше рекомендованої кількості води щодня, а 8% взагалі пʼють менше однієї склянки. Схожа ситуація й у США — там 8% дорослих майже ніколи не п’ють воду, а чверть — лише 1–2 склянки на день.

У результаті 38% британців зазначили, що зневоднення знижує їхній сексуальний настрій. Найпоширеніші скарги: нестача енергії (61%) і сухість у роті (38%).

Що кажуть фахівці з сексуального здоровʼя?

«Гідратація й лібідо повʼязані тісніше, ніж здається. Вода підтримує нормальний кровообіг, гормональний баланс та енергетичний рівень — усе це критично важливо для збудження й задоволення. Вода — це паливо для тіла. Якщо його мало, сексуальний апетит теж падає. Наше дослідження показало, що зневоднення — один із найчастіших, але недооцінених „блокаторів у спальні“», — пояснила експертка Сара Муліндва.

Як почати пити більше води?

Включіть воду у свій щоденний ритуал — пийте склянку перед чищенням зубів, перед їжею чи після туалету.

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Додавайте до води шматочки огірка, цитрусових або ягоди — це зробить смак цікавішим.

Їжте більше продуктів, багатих на воду: кавун, огірки, салат, селера.

Ставте нагадування на телефоні.

Використовуйте «розумну» пляшку, що синхронізується з додатком.

Можна навіть влаштувати змагання з партнером — хто вип’є більше води за день.

Нагадаємо, раніше ми отримали відповідь на питання: чи справді романтика — це не завжди про близькість.

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