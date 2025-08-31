"Ця школа точно не для тебе": українка розповіла, що шокує американських вчителів

Студенти в США / © AP

Українка, яка нині навчається в американському університеті, поділилася історією про те, як викладачі та однокурсники в США сприймають студентів з України.

Про це дівчина розповіла на своєму акаунті в TikTok.

За її словами, ще під час навчання у школі в Америці вчитель математики поцікавився, звідки вона приїхала. Почувши, що з України, педагог здивувався і сказав, що «ця школа їй не підходить», адже всі українці, з якими він зустрічався, були дуже розумними.

«А чого ти взагалі навчаєшся в цій школі? Ця школа точно не для тебе. Тому що якщо ти з України, то ти точно розумна. Бо всіх, кого я зустрічав з України, вони були просто геніями», — дівчина цитує викладача.

Дівчина зазначила, що навіть у виші бачить підтвердження цієї думки — українські студенти справді показують високі результати. Вона зізналася, що попри, те що англійська не є її рідною мовою вона змогла закінчити навчальний рік з відмінними оцінками. За її словами, у атестаті не було жодної оцінки нижче B.

Щобільше, вже після першого року навчання вона потрапила до сотні найкращих студентів університету. Як наголосила українка, цього вдалося досягти лише завдяки наполегливій праці та постійному навчанню.

