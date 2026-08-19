Цікава головоломка з вагами: багато хто помиляється з першого разу

Цікава головоломка

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Любите завдання, які змушують ламати голову? Перед нами проста на перший погляд картинка, де зображено 3 пари ваг із різними шкільними речами. Щоб не потрапити в пастку, розберемо все крок за кроком.

Крок перший — рахуємо олівці.

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Дивимося на перші ваги. На них лежать 3 однакові жовті олівці, а екран показує число 150. Оскільки всі предмети однакові за вагою, просто ділимо 150 на 3. Виходить, що 1 жовтий олівець важить 50. Це наш перший ключ до розгадки.

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Крок другий — знаходимо вагу блокнота.

Переходимо до других ваг. Тут ми бачимо вже знайомий жовтий олівець разом із зеленим блокнотом, а на екрані світиться число 350. Оскільки вага олівця нам уже відома й дорівнює 50, знайти масу блокнота легко. Від 350 віднімаємо 50 і отримуємо 300. Отже, блокнот важить 300.

Крок третій — дізнаємося вагу ножиць.

На останніх вагах лежить той самий блокнот разом із синіми ножицями, а табло показує 450. Зважаючи на те, що блокнот важить 300, залишається відняти це число від загальної суми. 450 мінус 300 дає 150. Це і є вага ножиць.

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Швидка перевірка.

Звіримо цифри:

3 олівці разом дають 150, тобто 1 — 50.

Олівець (50) плюс блокнот (300) дорівнює 350.

Блокнот (300) плюс ножиці (150) дорівнює 450.

Усе сходиться ідеально. Трохи логічного мислення та уважності — і загадка розв’язана.

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