Дата публікації
86
2 хв

Цікаві зимові традиції Європи: свято Трьох Царів і що вони приносять дітям

6 січня християни західної традиції відзначають Свято Трьох Царів, або Богоявлення.

Олена Кузьмич
Три Царі

Три Царі / © ТСН

6 січня згадують трьох мудреців зі Сходу, які прийшли вклонитися немовляті Ісусу, а в багатьох країнах саме вони вважаються тими, хто приносить дітям подарунки.

Хто такі Три Царі

За традицією трьох мудреців називають:
Мельхіор, Каспар і Бальтазар. За біблійним переказом, вони побачили на небі Вифлеємську зорю, яка привела їх до місця народження Ісуса Христа.

Кожен із них приніс символічний дар:

  • золото — як знак царської гідності;

  • ладан — як символ божественної природи;

  • смирну — як знак людської долі та страждання.

У Євангелії не вказано точної кількості волхвів, однак саме три дари згодом сформували традиційний образ Трьох Царів.

Як святкують у різних країнах

Свято Трьох Царів особливо урочисто відзначають у країнах Західної та Південної Європи, а також у Латинській Америці.

В Іспанії напередодні, 5 січня, проходять масштабні святкові ходи — Cabalgata de los Reyes Magos. Три царі проїжджають містами, вітають дітей і розкидають солодощі. У цей вечір діти залишають взуття або коробки біля дверей чи вікон, а також воду й ласощі для верблюдів Трьох Царів — вранці там з’являються подарунки.

У Франції та Бельгії на свято печуть королівський пирігgalette des rois. Усередину кладуть маленьку фігурку, і той, кому вона дістанеться, стає «королем дня».

У Польщі 6 січня є офіційним вихідним. Віряни іноді крейдою пишуть на дверях ініціали Трьох Царів як знак благословення дому.

Що приносять дітям

У багатьох країнах саме Три Царі, а не Санта-Клаус, вважаються головними різдвяними дарувальниками. Чемним дітям вони приносять подарунки й солодощі, а неслухняним — символічне солодке чорне вугілля (підфарбований активованим вугіллям цукор - ред.) або чорні цукерки як нагадування про погану поведінку.

Що символізує це свято

У християнстві Свято Трьох Царів символізує явлення Ісуса Христа всьому світу, а не лише одному народу. Поклоніння мудреців зі Сходу вважають знаком того, що новонароджений Месія прийшов для всього людства.

Нагадаємо, що раніше ми писали про пані Метелицю з дитячої казки: володарку підземного світу та відгомін великої Богині прадавньої Європи.

86
