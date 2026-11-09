Ціле місто під землею, щоб урятуватися від спеки: як там влаштоване життя

Кубер-Педі збудували під поверхнею пустелі / © LADbible

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В Австралії є незвичайне місто з підземними житлами, які допомагають місцевим жителям пережити спеку. Оскільки влітку температура може підніматися до понад 40°C.

Про це пише LADbible.

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Кубер-Педі розташований у Південній Австралії, приблизно за 525 миль від Аделаїди. Іноді його називають «опаловою столицею світу» через велику кількість дорогоцінного каміння.

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Середня температура в місті становить близько 30–32°C, але влітку вона може піднятися до виснажливих 48°C. Тут один з найнижчих рівнів опадів у країні — в середньому лише 38 дощових днів на рік.

Спекотний пустельний клімат міста означає, що будівлі над землею потребують кондиціонування повітря для комфорту. Але місцеві жителі також придумали геніальний спосіб охолодження, який не потребує кондиціонерів, – будуючи підземні будинки на схилах пагорбів.

Близько 2000 людей називають Кубер-Педі своїм домом. Але він також став популярною туристичною пам'яткою завдяки своїм унікальним підземним печерам, які включають не лише житлові приміщення, а й церкви, бари та магазини.

© LADbible

Мешканці та відвідувачі також можуть скористатися послугами підземного казино, перукарень та ресторанів. Є навіть готель під назвою Desert Cave Hotel, який має бари, більярдну, ресторан та сувенірну крамницю – все це заховано під землею.

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Бібліянки потрібно бурити щонайменше на глибину 4 метри, щоб запобігти обвалу даху, але найглибша – на цілих 8 метрів під землею.

Будинки оснащені всіма сучасними зручностями, які ви очікуєте знайти в типовій наземній власності, включаючи електрику, водопровід та підключення до Інтернету.

А оскільки вони перебувають під землею, подалі від палючого сонця, там, природно, набагато прохолодніше, із середньою температурою від 19 до 25°C цілий рік.

Сабріна Тройзі, яка народилася в Німеччині, розповіла, що переїхала до Кубер-Педі у 2013 році зі своєю родиною і не шкодує про це. Вона поділилась, що її підземний будинок коштував 132 000 фунтів стерлінгів, що набагато менше за середню ціну нерухомості в Аделаїді, яка становить 382 000 фунтів стерлінгів. Труазі також знайшла роботу в опаловому руднику та музеї Умуни.

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«Зайти в наш будинок – це просто зайти на пагорб. Жити під землею набагато дешевше, ніж над землею. Це дешевше, тому що вам не потрібно опалювати чи охолоджувати кімнати, і вам потрібне лише світло всередині. Немає жодного зовнішнього шуму. Коли ви зачиняєте двері, все зникає. Повна темрява, абсолютна тиша, ідеально для сну. Я люблю спати під землею», – пояснила вона.

© LADbible

Оскільки погода залишається сухою та теплою протягом усього року, Труазі пожартувала, що насправді не обов'язково дивитися у вікно перед виходом з дому.

«Ви, мабуть, можете залишити свою парасольку вдома», – сказала вона.

На поверхні Кубер-Педі має популярне місцеве поле для гольфу, де взагалі немає трави, тож гравцям доводиться носити із собою невеликий шматочок дерну, щоб виконувати перший удар.

Намагаючись врятуватися від спеки, більшість ігор у гольф проводять уночі, використовуючи м'ячі, що світяться в темряві.

Це також стало популярним місцем для кінематографістів завдяки своїм фотогенічним пейзажам. Тут знімалися такі фільми, як «Божевільний Макс під куполом грому» 1985 року, науково-фантастичний фільм жахів Віна Дізеля 2000 року «Чорна діра» та «Смертельна битва».

Нагадаємо, що у Шотландії продають “космічний корабель”. Незвичайний будинок, схожий на космічний корабель із науково-фантастичного фільму, розташований на віддаленому півострові Морверн у Шотландії. Срібляста конструкція з ілюмінаторами та величезними панорамними вікнами стоїть на металевих опорах і відкриває краєвид на протоку Малла та навколишні гори.

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