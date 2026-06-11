Ціле місто продається за $280 тисяч: що отримає новий власник

В Австралії продають місто Куладді

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Ціле місто в Австралії продають за $400 тисяч австралійських доларів (близько 280 тис. доларів США). Найменше містечко в Австралії зі своїм власним поштовим індексом виставлене на продаж. У ціну входять будинок із чотирма спальнями та кілька джерел доходу.

Про це повідомляє ABC.net.

Найменше містечко в Австралії вирішили продати

Дві мешканки Куладді вирішили залишити цей район у глибинці після трьох років роботи на благо місцевої спільноти. Від нового покупця містечка вимагатиметься майстерність на всі руки — потрібно буде працювати листоношею, власником пабу та мотелю, а також ресторану та магазину.

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Усі мешканці містечка Куладді вирішили, що потрібно продати все та поїхати. Дві мешканки Куладді, Керол Ярроу та Джо Корнел, пропонують рідкісну угоду — можливість купити місто у Квінсленді з будинком та кількома підприємствами.

Ціна за все — 280 тисяч доларів. Містечко Куладді розташоване за дев’ять годин їзди на захід від Брісбена. Це справжня австралійська глибинка.

Попри населення містечка у дві людини, сюди часто приїжджають туристи та зупиняються у мотелі, відвідують місцевий паб.

Робота на всіх вакансіях відразу може видатися важкою, однак до такого ритму життя можна звикнути, кажуть Керол Ярроу та Джо Корнел.

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Куладді залишається офіційним містом завдяки власному поштовому індексу: 4479. Нині місто живе в тіні свого розквіту у XX столітті, коли його населення досягло піка у 270 осіб. Коли закрилися місцева залізнична станція та школа, люди почали залишати місто.

Головна агентка з нерухомості в Шарлевілі, Беккі Джейсман, каже, що Куладді — рідкісна знахідка для покупців.

«Тут є все, чого тільки можна забажати. Місто має неповторний характер. Це прибуткове невелике підприємство з усіма джерелами доходу. І навіть у тихе міжсезоння пошта допомагає пережити цей період», — каже Джейсман.

Мер округу Мурве, Шон Раднедж, поділився, що Куладді — унікальне і не схоже на жодне інше місто в Австралії. Він додав, що з радістю підтримає нового власника, який стане неофіційним мером цього міста.

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У Греції продають райський острів за ціною квартири

Нагадаємо, у Греції на продаж виставили безлюдний острів Макрі площею 243 акри, розташований в Іонічному морі. Його стартова ціна становить близько 286 тисяч доларів, що майже вдвічі менше за середню вартість житла у США.

Хоча у 2022 році об’єкт намагалися продати за 9,2 млн доларів як перспективне місце для розкішного курорту, зараз його цінність суттєво впала через низку серйозних обмежень.

Зокрема, з’ясувалося, що острів помилково класифікували як приватний ліс, і він належить до природоохоронної мережі Natura 2000 та зони спеціальної охорони. Через це будь-яке будівництво інфраструктури потребує затвердження президентським указом, що фактично унеможливлює реалізацію попередніх проєктів забудови. До того ж на Макрі повністю відсутні електропостачання, вода та система утилізації відходів.

Майбутній покупець стикнеться з фінансовими зобов’язаннями. За даними місцевих ЗМІ, разом з островом новий власник успадкує накопичені борги та податкові претензії перед грецькою державою на суму щонайменше 23,2 мільйона доларів.

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