Ціна мрії: дівчинка гірко розплакалася, коли зрозуміла, чого їй коштувала красива сукня

Дівчинка розплакалась на касі, коли витратила всі заощадження на сукню / © скриншот з відео

Чотирирічна дівчинка, на ім’я Еверлі, подарувала мільйонам користувачів соцмереж щирий і зворушливий урок про «ціну мрії». Коли малеча вперше у своєму житті самостійно розрахувалася на касі за омріяну сукню, радість від покупки миттєво змінилася гіркими сльозами, адже вона усвідомила, що її особисті заощадження повністю зникли. Відеоролик, знятий її мамою, набрав понад 44 мільйони переглядів лише у TikTok.

Додаткові деталі мама дівчинки, Елісон Шумейкер розповіла у коментарі для видання People.

Перший урок фінансів: від радості до сліз

Історія почалася зі звичайного сімейного походу до магазину. 32-річна Елісон Шумейкер, її чоловік Брок та дві доньки — шестирічна Фейт та чотирирічна Еверлі — вирішили «просто подивитися, що є цікавого» у дитячому відділі. Там сестри одразу ж помітили яскраві сукні, стилізовані під «Wicked Princess», і вирішили, що їм негайно потрібно їх придбати.

Дівчатка наполягли на тому, щоб розрахуватися самостійно, адже мали власні гаманці із накопиченими грошима, а сукні коштували по 21 долару кожна. Старша донька швидко справилася з оплатою, використавши купюри $20 і $5 і отримавши 4 долари здачі. А от Еверлі принесла на касу цілу стопку однодоларових купюр.

Мама Елісон увімкнула камеру, щоб зафіксувати момент першої самостійної покупки доньки. Спочатку малеча з ентузіазмом сканувала товар і опускала долари у приймач термінала самообслуговування. Проте, коли пролунав сигнал про повну оплату, а остання купюра зникла у машині, обличчя дівчинки скривилося від смутку та сліз.

На відео чутно, як тато намагається її підбадьорити, кажучи: 'Дивись, у тебе ще залишилося чотири долари! ' Але ця підтримка лише погіршила ситуацію.

«Але це були всі мої гроші…»

Відповідь чотирирічної Еверлі, що прозвучала крізь сльози, і стала вірусною частиною ролика.

«Але це були всі мої гроші…», — відповіла Еверлі крізь сльози, вражена тим, що її заощадження зникли так швидко і назавжди.

Елісон Шумейкер зізнається, що цей момент викликав дуже неоднозначну реакцію у всіх присутніх.

«Це був той момент, коли щиро шкода, але й кумедно водночас. Думаю, більшість жінок відчували щось подібне, коли стояли біля каси та бачили, як зникають їхні гроші», — розповіла мама дівчинки.

Вона пояснила, що дівчатка наразі не отримують щотижневих кишенькових грошей, адже не мають приводу регулярно та самостійно їх витрачати. Але батьки заохочують їх зберігати кошти, подаровані на свята та дні народження. Саме тому купівля сукні за 21 долар стала для Еверлі справді значущою подією.

«Еверлі має добре серце — вона завжди пропонує купити щось для інших. Але ми просимо її залишити ці гроші собі. Тож та сукня стала її першою власною покупкою — і першим уроком про ціну мрій», — підсумувала Елісон Шумейкер.

Реакція Мережі

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на відео, залишивши понад 47 тисяч коментарів у TikTok. Багато з них побачили у сльозах дівчинки власні «дорослі» фінансові проблеми. У коментарях під вірусним роликом тисячі людей висловили підтримку та співчуття маленькій Еверлі:

«Вона — це я у 30»;

«О, мала, цей біль знайомий кожній жінці»;

«Це — доросле життя, крихітко. Так вже воно все влаштовано»;

«Бідненька Еверлі. Добре, що вона поки що не знає про рахунки, іпотеку та кредит за навчання».

