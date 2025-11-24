- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 427
- Час на прочитання
- 2 хв
Ціна жінки – 3000 доларів: як у Сьєрра-Леоне людей вбивають заради магічних ритуалів
BBC Africa Eye розслідувала, як вбивства людей заради магічних ритуалів залишаються майже безкарними, і хто стоїть за торгівлею частинами тіл.
У Сьєрра-Леоне численні родини стикаються з трагедіями, пов’язаними з ритуальними вбивствами, де частини людських тіл використовуються для магічних ритуалів, відомих як джуджу.
Про це йдеться в матеріалі BBC.
Матір 11-річного Папайо, який чотири роки тому став жертвою такого злочину, досі не отримала справедливості. Тіло хлопчика було знайдене у колодязі з відрізаними кінцівками та життєво важливими органами.
"Сьогодні мені болить. Вони вбили мою дитину, і панує лише тиша", – розповіла BBC Africa Eye Саллей Калоко.
Ритуальні практики, які обіцяють багатство і владу клієнтам через амулети з частин тіл, часто залишаються поза увагою правоохоронців. У країні з населенням близько 9 мільйонів людей працює лише один патологоанатом, що ускладнює збір доказів і розслідування.
Команда BBC виявила двох практиків джуджу, які підтвердили, що частини людських тіл продаються для ритуалів. Один з них, представлений як Кану, навіть показав людський череп і озвучив ціну жінки – 3 000 доларів. Інший, Ідара, стверджував, що має команду травників, здатну виконати будь-яке замовлення.
Традиційні цілителі Сьєрра-Леоне намагаються дистанціюватися від цих "чорних" практик, наголошуючи, що вони шкодять репутації легальної традиційної медицини. "Коли хтось хоче стати лідером… вони відрізають частини людей і використовують це для сили", – пояснив Шеку Таравалліє, президент Ради традиційних цілителів.
Правоохоронні органи проводять рейди за підтримки традиційних цілителів, але більшість злочинів залишаються нерозкритими або класифікуються як нещасні випадки чи природні смерті. Трагедії продовжуються: під час розслідування BBC, у травні 28-річну Фатмату Конте вбили у Макені. Родина заплатила за перевезення тіла для розтину, але офіційних арештів досі не було.