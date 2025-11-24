Ціна жінки – 3000 доларів: як у Сьєрра-Леоне людей вбивають заради магічних ритуалів

Шаман / © BBC

Реклама

У Сьєрра-Леоне численні родини стикаються з трагедіями, пов’язаними з ритуальними вбивствами, де частини людських тіл використовуються для магічних ритуалів, відомих як джуджу.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

Матір 11-річного Папайо, який чотири роки тому став жертвою такого злочину, досі не отримала справедливості. Тіло хлопчика було знайдене у колодязі з відрізаними кінцівками та життєво важливими органами.

Реклама

"Сьогодні мені болить. Вони вбили мою дитину, і панує лише тиша", – розповіла BBC Africa Eye Саллей Калоко.

Мати Папайо, Саллі Калоко, не змирилася зі смертю сина та хоче, щоб його вбивць знайшли. / © BBC

Ритуальні практики, які обіцяють багатство і владу клієнтам через амулети з частин тіл, часто залишаються поза увагою правоохоронців. У країні з населенням близько 9 мільйонів людей працює лише один патологоанатом, що ускладнює збір доказів і розслідування.

Команда BBC виявила двох практиків джуджу, які підтвердили, що частини людських тіл продаються для ритуалів. Один з них, представлений як Кану, навіть показав людський череп і озвучив ціну жінки – 3 000 доларів. Інший, Ідара, стверджував, що має команду травників, здатну виконати будь-яке замовлення.

Традиційні цілителі Сьєрра-Леоне намагаються дистанціюватися від цих "чорних" практик, наголошуючи, що вони шкодять репутації легальної традиційної медицини. "Коли хтось хоче стати лідером… вони відрізають частини людей і використовують це для сили", – пояснив Шеку Таравалліє, президент Ради традиційних цілителів.

Реклама

Правоохоронні органи проводять рейди за підтримки традиційних цілителів, але більшість злочинів залишаються нерозкритими або класифікуються як нещасні випадки чи природні смерті. Трагедії продовжуються: під час розслідування BBC, у травні 28-річну Фатмату Конте вбили у Макені. Родина заплатила за перевезення тіла для розтину, але офіційних арештів досі не було.