Ціни на пальне в Європі різко змінилися: де бензин найдорожчий, а де дешевший, ніж в Україні

Які ціни на пальне в Європі та в Україні / © Фото з відкритих джерел

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Експерти зазначають, що на початку липня паливо в багатьох країнах Європейського Союзу суттєво подорожчало. На це вплинули як геополітична напруга на Близькому Сході, так і завершення дії окремих податкових пільг у низці держав. Проте вже на початку серпня котирування почали знижуватися, що дало ринку можливість поступово повернутися до більш стабільного рівня.

Чому змінюються ціни на пальне

Формування вартості бензину та дизельного пального залежить від багатьох факторів. Найважливішими серед них є:

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світові ціни на нафту;

вартість переробки нафтопродуктів;

транспортні витрати;

розмір акцизів і податків;

попит на паливо;

міжнародна політична ситуація.

Саме тому навіть незначні зміни на світовому ринку швидко позначаються на вартості пального в різних країнах.

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Де бензин найдорожчий у Європі

У країнах Західної та Північної Європи, як пише ресурс «24 Канал» автомобілістам доводиться платити найбільше. Літр бензину А-95 коштує:

Данія — 2,46 євро;

Нідерланди — 2,37 євро;

Фінляндія — 2,20 євро;

Німеччина — 2,18 євро.

До країн із високими цінами також належить Франція, де паливо також залишається одним із найдорожчих у Європі. Саме високі акцизи та екологічні податки значною мірою формують кінцеву вартість бензину для споживачів.

Де можна заправитися найдешевше

Водночас у частині країн пальне значно доступніше. Найнижчі ціни на бензин зафіксовані:

Мальта — 1,34 євро за літр;

Швеція — 1,45 євро;

Болгарія — 1,53 євро;

Кіпр — 1,56 євро.

Також відносно невисокі ціни мають:

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Чехія — 1,74 євро;

Польща — 1,75 євро;

Словаччина — 1,76 євро;

Румунія — 1,80 євро за літр.

Що з українськими цінами на пальне

Порівняно з більшістю країн ЄС українські ціни залишаються нижчими. Середня вартість бензину А-95 в Україні зараз становить 81,27 гривні за літр, що приблизно дорівнює 1,58 євро за офіційним курсом НБУ.

Ситуація з дизельним пальним

Дизель традиційно дорожчий за бензин. Найвищі ціни зараз мають:

Нідерланди — 2,41 євро за літр;

Фінляндія — 2,34 євро;

Данія — 2,26 євро;

Франція — 2,22 євро;

Німеччина — 2,21 євро.

Найдешевше дизельне пальне можна придбати:

на Мальті — 1,21 євро за літр;

на Кіпрі — 1,70 євро;

у Болгарії — 1,74 євро.

В Україні середня ціна дизеля становить 92,84 гривні або приблизно 1,80 євро за літр.

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Скільки коштує автогаз

Автогаз залишається найдоступнішим видом автомобільного пального:

Німеччина — 1,08 євро за літр;

Іспанія — 1,06 євро.

Найнижчі ціни мають:

Болгарія — 0,64 євро;

Польща — 0,71 євро;

Люксембург — 0,74 євро;

Хорватія — 0,77 євро.

В Україні середня ціна автогазу становить 43,68 гривні, або приблизно 0,85 євро за літр.

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